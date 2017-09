Camino Real

No fue una concesión gratuita el hermanamiento que acaba de firmarse entre la aduana de Laredo, Texas, y el puerto de Manzanillo, Colima, pues la terminal marítima colimense tiene diversas ventajas que le permitieron ser considerada para este intercambio comercial.

En primer lugar, la ubicación geográfica le permite al puerto de Manzanillo influenciar en 145 destinos alrededor del mundo (principalmente en los ribereños de la cuenca del Pacífico), al tiempo que opera con 23 líneas navieras; en tanto, por carretera une a destinos como Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y varios puntos importantes del centro-sur de USA. También cuenta con certificaciones del primer puerto limpio del país y su ubicación estratégica y manejo de cargo le permite contribuir al crecimiento de México.

La Administración Portuaria Integral (API), por su parte, cuenta con un esquema que se denomina Sistema Puerto sin Papeles. El director de la empresa portuaria oficial, Alejandro Miranda Oseguera, detalló que dicho esquema es una plataforma electrónica con servicios digitales que automatizan y agilizan los procesos administrativos de los usuarios del puerto.

El hermanamiento que firmaron el propio director de la API Manzanillo y el alcalde de la ciudad de Laredo, Texas, Pete Sáenz, es trascendente, pues se cierra un círculo comercial considerando también la cercana zona de Corpus Christi (Texas) y el tránsito por la famosa ruta 40.

El secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima, Carlos Domínguez Ahedo, añadió que por el puerto de Manzanillo se mueve todo tipo de mercancías, y recordó que este hermanamiento surgió hace meses con los primeros acercamientos que se dieron entre ambas entidades que tuvieron exitosa culminación. Además, se comprometió a realizar un estudio que pueda identificar las ventajas que (en dólares) representarán las millas de ahorro que conseguirán quienes decidan utilizar el corredor Manzanillo-Laredo.

MESÓN

El 20 de agosto reciente dije que ya empezaban a sacar la cabeza de sus madrigueras y escondites los que quieren ser candidatos en 2018, y advertí: “Póngase aguzado, porque desde presuntos asesinos, narcos y probados bandidos, hasta padrotes quieren ser candidatos”… Basta ver a los que andan en preparativos, para afirmar que no me equivoqué… PERO en el proceso electoral de 2018 habrá sorpresas, buenas o malas, dependiendo del punto de vista… Los partidos harán bien en escudriñar en los archivos policiacos, donde podrán encontrar cosas muy interesantes que evitarían que a las candidaturas se les cuele uno que otro malandro mañoso mafioso… POR LO PRONTO, los sismos han iniciado un proceso de purificación de la política y los políticos, pues los movimientos telúricos como que han desapendejado a la gente y ya los vivales no podrán hacer de las suyas… ¿A cuenta de qué quieres reelegirte?, ¿a cuenta de qué pretendes chapulinear o brincar de un cargo de otro?, ¿a cuenta de qué quieres ser candidato primerizo?… Los zánganos ya no la hacen; los tarzanes -que han andado de liana en liana en la floresta presupuestal-, tampoco; los demagogos y mentirosos tendrán mucha suerte si no son apedreados si se atrevieran a presentarse otra vez como candidatos; los que ya perdieron una vez y sinvergüenzamente quieren intentarlo otra vez, sufrirán las consecuencias… INTERESANTE propuesta del PRI para renunciar al 100% de sus prerrogativas de este año y sea usado ese dinero para ayudar a los damnificados de los sismos… Igual su iniciativa para eliminar a los plurinominales en las cámaras de Senadores y de Diputados… Los demás partidos han enmudecido y no atinan a una propuesta semejante… ¿Y en Colima?… Ya es tiempo de hacer algo contra las legiones de inútiles plurinominales en el Congreso local y en las regidurías municipales, donde anidan una caterva de flojos presupuestívoros buenos para nada… ¡Hay que acabar con ellos!… ¿CREERÁ USTED que en las calles de Villa de Álvarez los baches se tapan con tierra?… Échese una vuelta por la avenida Ayuntamiento y lo verá… Y no es que se agotaran las existencias de chapopote en Pemex, lo que pasa es que está de alcaldesa la genial Yulenny Cortés… AHORA QUE se trata de cuántos pesos y centavos se gastan en las campañas, sale a relucir El Gorgojo López Obrador con sus 18 años haciendo campaña sin parar por la Presidencia de la República…. ¿Cuánto ha gastado?… ¿Quén pompó campañas?, le cantaría su paisano tabasqueño Chico Che… ¡Arrieros somos!

Comentarios