Hoy se estrena la película Ninjago Lego

Infoecos/Colima

El día de hoy a las 8:00 de la noche se estrenará en los cines de Villa de Álvarez, la película infantil Lego Ninjago, que es una historia en una tierra lejana amenazada por la oscuridad. En este lugar llamado Ninjago, las fuerzas del bien y del mal tendrán que enfrentarse en una épica y divertida aventura. Dispuestos a arriesgar sus vidas para defender la ciudad con honor, un equipo de seis indisciplinados jóvenes va a tener que demostrar que no son adolescentes corrientes de la escuela secundaria, sino que son guerreros secretos dotados de grandes habilidades.

Instruidos por el veterano y sabio instructor Sensei Wu y liderados por Lloyd, alias Ninja Verde, el equipo formado por Jay, Kai, Cole, Zane y Nya intentará proteger su ciudad de monstruos, dragones cibernéticos y demás villanos a bordo de sus robots gigantescos. ¿El mayor problema? Que entre sus enemigos se encuentra el maligno señor de la guerra Garmadon, que también resulta ser el padre del joven Ninja Verde. Pero no será el único villano al que tendrán que enfrentarse, pues el gigantesco gato Meowthra también aterrorizará la ciudad.

Charlie Bean (Tron: La resistencia, Robotboy) dirige esta película de animación basada en los populares muñecos de juguete LEGO ninjas. En la versión original, ponen voz a los protagonistas los actores Dave Franco (Ahora me ves 2) como Lloyd, Olivia Munn (Fiesta de empresa) como KoKo, Justin Theroux (La chica del tren) como Garmadon, Michael Peña (Belleza oculta) como Kai, Abbi Jacobson (Malditos vecinos 2) como Nya, Fred Armisen (Unbreakable Kimmy Schmidt) como Cole, Zach Woods (Silicon Valley) como Zane y Jackie Chan (Atrapa a un ladrón) como Sensei Wu.

La versión en castellano del filme cuenta con las voces de Carlos Santos (El hombre de las mil caras), como el villano Garmadon, Patrick Criado (1898: Los últimos de Filipinas) como Lloyd, el legendario Ninja Verde, además de Belén Cuesta (Ocho apellidos catalanes) como la intrépida Nya, la Ninja del Agua y Jordi Sánchez (Señor dame paciencia) en el papel del sabio y divertido mentor maestro Wu.

Comentarios