Loros peligra ante Santos, en la fecha 8 del balompié Premier

Tomando de referencia su puntuación (13), Santos Laguna se presenta como rival de polendas para Loros de la Universidad de Colima, en lo que es la jornada 8 del torneo Apertura 2017 de la Liga Premier Segunda División, la cual inicia hoy con tres confrontaciones.

Santos recibirá a los colimenses a las 11:00 en Torreón, pudiendo aparecer como líder de la Serie “A”, si sale con los 3 puntos. Para Loros el triunfo es trascendental para no relegarse, ya que conforme avanza el torneo se congestiona la parte alta de la tabla.

Loros cuenta con 14 puntos, por 13 del Santos.

PROGRAMACIÓN

Este viernes inicia esta fecha 8, tras quedar en calidad de pendiente la 7, con los encuentros Rayados Monterrey vs Tecos; Universidad Autónoma de Chihuahua vs Guadalajara y Tepic vs León.

Los demás duelos del sábado son entre Tigres-Necaxa; Atlas-Tijuana; Matamoros-Monarcas; Tepatitlán-Atlético Reynosa y Pacific, FC (Los Mochis)-Durango.

GOLEO

El Loros Marco Antonio Granados Villegas comparte liderato de goleo con Alonso Hernández García, de Rayados Monterrey, cada uno con 7.

Con 5 cada uno vienen Juan Guillermo Galindrez Mosquera (colombiano), del Tijuana; Efraín Alejandro Torres Silva, del Reynosa y J. Eduardo Ibarra De la Rosa, del Monterrey.

