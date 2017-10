Baúles: El Frente Ciudadano por México, ante los sismos

Bien dice la expresión añeja “obras son amores”, y ante la adversidad, sumamente trágica, de los sismos del 7 y 19 de septiembre, cada ciudadano y político dijo lo que quiso decir de su ronco pecho, pero lo que realmente cuenta son las acciones. Y, en primer lugar, digno de mención y honor es lo que hicieron, y siguen haciendo, los ciudadanos organizados que de una y mil maneras acudieron al auxilio de las familias damnificadas -tanto con seres queridos fallecidos, como por su patrimonio perdido-.

Amén de los ciudadanos solidarios, queda claro que los políticos fueron puestos a prueba sobre lo que están dispuestos a aportar y sumar para mitigar un poco el dolor en esta etapa tan aciaga. Al respecto, el Frente Ciudadano por México hizo lo que está a su alcance, que puede resumirse en las siguientes propuestas:

La reorientación de los recursos públicos a los tres poderes de la Unión. Cero pesos a los partidos políticos, para ello, PAN-PRD-MC ya presentaron la iniciativa de ley correspondiente. Un Plan de Austeridad para el Ejecutivo federal, cuyos recursos que maneja no son siquiera el .5 % de lo que dejarían de recibir los partidos políticos. Un Fondo para la Reconstrucción Nacional, mismo que deberá ser auditado por una Contraloría Ciudadana, para asegurar que el dinero realmente llegue a las personas damnificadas por los sismos.

Estas propuestas, hasta ahora, se han topado con pared pues, para no variar, el PRI y sus aliados Verde, Panal y PES, se están oponiendo con dientes y uñas, sabedores del alcance de las mismas. En lo que hace a Morena y su aliado PT, la estrategia ha sido la misma que con el tema del fiscal carnal: mucho verbo contra el sistema y pocas nueces en los hechos, que es lo mismo a seguirle haciendo al tío Lolo. Y la explicación sobre esta postura de Morena y su líder AMLO es muy sencilla: llegaron a acuerdos con el PRI, mismos que le redituaron al partido del tabasqueño una vicepresidencia en la Cámara de Diputados, que es sinónimo de más dinero para operar su labor política.

Por lo pronto, la necesidad generada por los sismos es más que alarmante: se necesitan no menos de 66 mil millones de pesos.

DEL BAÚL DE LOS RECUERDOS

DEL INFORME DE NACHO. El gobernador Ignacio Peralta podrá decir misa en su Segundo Informe de Gobierno, pero a los colimenses nos ha quedado claro que fue un candidato que engañó a quienes votaron por él. Se ofreció como propuesta del llamado “otro PRI”, el opuesto a Silverio Cavazos y Mario Anguiano, y salió igual de perjudicial para Colima. La muestra más reciente al respecto es la incorporación del “constructor” silverista-anguianista Eduardo Gutiérrez Navarrete al frente del Incoifed.

MENSAJE A JORGE LUIS PRECIADO. “Los muertos que vos matáis, gozan de cabal salud”.

SOBRE ANIMALITOS EN CONDICIÓN DE CALLE. No es por echarle más limón a la herida, pero la propuesta que el Congreso de la Unión le aprobó en agosto a María Luisa Beltrán Reyes, para que autoridades de los tres niveles de gobierno apoyen en el rescate, esterilización, campaña de concientización ciudadana y respaldo a ciudadanos y asociaciones de rescatistas, es posible que no encuentre el eco deseable, dado que los políticos que están al frente de los gobiernos no tienen como prioridad esta labor, pues en su idea de la función pública, los perritos y gatitos son como objetos o muebles y, en el peor de los casos, son un estorbo para la autoridad. Espero equivocarme.

LOS VERDADEROS LÍDERES. Los verdaderos líderes, de partidos y asociaciones ciudadanas, son aquellos que trabajan por construir nuevos liderazgos, porque de esta manera fortalecen a la institución y, por añadidura, se fortalecen ellos. Quienes no lo hacen así, es porque utilizan a sus compañeras y compañeros para un beneficio personal y una imagen personalista, prioritaria para ellos, sobre la imagen de la institución. Los líderes genuinos anteponen siempre la institución, porque creen en ella y a ella se deben. Quienes se dicen líderes, y no lo son, siempre estarán dispuestos a patear, renegar y hasta enterrar a la institución a la que dicen pertenecer, con tal de sacar adelante sus proyectos personales.

Comentarios