Hay que decirlo: Imposible no comparar

Al momento de redactar la presente columna, distintas cadenas estadounidenses de noticias reportaban al menos 58 personas asesinadas por el gatillo de Stephen Paddock, un contador público de 64 años, jubilado, dueño de departamentos que rentaba y que poseía un gusto por las apuestas de póker. No contaba con antecedentes criminales y mucho menos algún gusto por las armas de alto poder. Desde su habitación rentada en el piso 32 del famoso Mandala Bay, disparó en repetidas ocasiones contra el auditorio lleno de un concierto al aire libre en la ciudad de Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos.

Este acto ha sido considerado ya el más sangriento en la historia reciente de la unión americana, lo que nos lleva inevitablemente a volver a criticar como mexicanos el derecho que tienen nuestros vecinos del norte de comprar armas y municiones de manera libre, sin importar el calibre o condición mental.

En México, que no es un caso de éxito en materia de seguridad obviamente, sí existen reglas específicas para la posesión de armas, bajo el auspicio base del artículo décimo de la Constitución que dice que “los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional”. Con esto en mente, para hacernos de una pequeña arma es necesario presentar una solicitud formal, acreditar un modo honesto de vivir, haber cumplido satisfactoriamente el Servicio Militar Nacional en el caso de hombres, no tener impedimento físico y mental acreditado por un médico debidamente licenciado, no tener antecedentes penales, no consumir drogas de ningún tipo, poseer un domicilio fijo y cumplir con el criterio marcado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso sí, lamentablemente no se solicita en ningún momento que se demuestre que se sabe manipular el arma deseada.

Frente a Estados Unidos, México sí posee más candados para adquirir y portar un arma, pero éstos han resultado insuficientes, pues al final de cuentas, durante el 2016, seis de cada 10 homicidios eran perpetrados por un arma, legal o ilegal. Ahora bien, sería conveniente ver el ejemplo de un país que sí logró dar un orden estricto a este: Japón. Nación que durante todo el año 2014 solo tuvo seis muertes por esta vía.

Para obtener un arma en la nación nipona, primero se debe asistir a un complejo curso del que al final, se aplica un examen donde hay que acertar mínimo el 95% de blancos. Realizar pruebas psicométricas y de salud mental, realizar un antidoping integral y acreditar que no se posee ningún tipo de antecedente criminal ni nexo personal o familiar con grupos extremistas nacionales o extranjeros. Solo en caso de aprobar las pruebas, se podrá adquirir un rifle de aire comprimido o una lenta escopeta; y para comprar municiones, se realiza al canje de las municiones usadas en alguna de las contadas tiendas de armas. A los tres años de haber obtenido la licencia, esta expira y hay que realizar todo el proceso nuevamente.

Gracias a estas estrictas reglas y a una disciplina envidiable, los japoneses han evitado escenas como las vividas en las ciudades estadounidenses de Orlando, Florida en 2016; San Bernardino, California en 2015 o la de la escuela de Sandy Hook, Connecticut en 2012, que se suman a lo ocurrido este domingo en Las Vegas.

Definitivamente, nunca la posesión de armas entre civiles hará de una ciudad un lugar seguro y pacífico. La violencia engendra violencia y ante ello, siempre alguien saldrá pagando las consecuencias.

