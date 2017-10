México recibe su décima multa de FIFA

La Selección Mexicana de Futbol volvió a recibir una nueva sanción económica por conducta inapropiada entre la afición, con lo que la FIFA considera un grito homofóbico, de nuevo por 10 mil francos suizos, cerca de 184 mil pesos, tras el partido eliminatorio contra Panamá en el estadio Azteca el pasado 1 de septiembre.

Fue la décima ocasión que México es sancionado económicamente por el grito homofóbico entre su afición, desde la primera en noviembre de 2015 en su visita a El Salvador. En septiembre de 2016, también en El Salvador, sólo recibió una advertencia, de lo contrario sumaría 11 multas.

Los esfuerzos, tanto de la Federación Mexicana de Futbol como de diversos medios de comunicación para evitar este tipo de gritos y, por ende, la sanción de parte de FIFA, lo que llevaría a una sanción en la puntuación de la eliminatoria mundialista de la Concacaf.

A continuación los duelos en los que México ha sido sancionado por esto, sea de local o como visitante:

13 noviembre 2015, México vs El Salvador, eliminatoria mundialista. 25 de marzo, 2016, Canadá vs México, eliminatoria mundialista. 29 de marzo, 2016, México vs Canadá eliminatoria mundialista.

6 de septiembre, 2016, México vs Honduras, eliminatoria mundialista. 11 de noviembre, 2016, Estados Unidos vs México, eliminatoria mundialista. 15 de noviembre, 2016, Panamá vs México, eliminatoria mundialista. 24 de marzo, 2017, México vs Costa Rica, eliminatoria mundialista. 8 de junio, 2017, México vs Honduras, eliminatoria mundialista. 11 de junio, 2017, México vs Estados Unidos, eliminatoria mundialista. 1 de septiembre, 2017, México vs Panamá, eliminatoria mundialista.

