Salvan pero… no lloran, ni sonríen

La tecnología de la Universidad Panamericana de Aguascalientes (UP), aportó su iniciativa al crear un robot especializado en tareas de rescate, utilizado en buscar supervivientes bajo los escombros del terremoto que azotó los estados de Puebla, Morelos y Ciudad de México. Le nombraron Ixnamiki Olinki, que en náhuatl significa máquina buscadora de personas, el nombre se justifica ampliamente después del sismo del pasado 19 de septiembre.

En sus labores de exploración, este robot de 200 kilogramos de peso puede identificar si una persona atrapada está respirando, al utilizar importantes innovaciones tecnológicas, como la instalación de conexión Wi-Fi o Ethernet, con sensores y cámaras de alta definición entre otras características, para transportar aparatos de comunicación, medicamentos o agua a las víctimas, pues se le agregó una linterna para alumbrar en las zonas de rescate, según explicó el ingeniero en Ciencias Computacionales Juan Carlos García Sánchez, director de la Facultad de Ingeniería de la UP, Aguascalientes. https://hipertextual.com/

El objetivo es que cada rescatista corra menos riesgo al entrar en zonas inseguras como edificios frágiles o con peligro de derrumbe. La robótica promueve el debate social desde la ciencia ficción a la realidad, donde aparecen los cuestionamientos que plantean la posibilidad que los seres humanos puedan ser sustituidos o asesinados por las máquinas.

En estas opiniones influyó la película Inteligencia artificial, de Steven Allan Spielberg, 1946, director, guionista y productor, uno de los cineastas más reconocidos y populares de la industria cinematográfica de ciencia ficción, quien ha obtenido premios Oscar en dos ocasiones, con La lista de Schindler (1993) y Rescatando al soldado Ryan (1998).

En realidad mientras los robots ahorran peligros, las tareas de salvamento se hacen más seguras con menos riesgos e incluso las personas, hombres y mujeres, se concentran en tareas más creativas, imprevisibles, sociales y culturales.

Después del terremoto y el tsunami de 2011, en Japón se utilizaron robots para la limpieza y reconstrucción de la planta nuclear de Fukushima.

La sociedad agradece a especialistas de ingeniería la presencia de esos equipos altamente tecnificados. No hay que temer y más bien premiar, pues disminuyen el peligro para rescatistas y ejecutan múltiples tareas para salvar vidas.

Vale reflexionar que esos equipos, con sus múltiples y complejas conexiones tecnológicas, son resultados de la inteligencia humana, sus acciones se amplían al cuidado de personas enfermas, de la tercera edad, en la crianza de menores y hasta se emplean para la satisfacción sexual individualizada.

La investigadora Carmen Torres, del Instituto de Robótica e Informática Industrial (IRI), en Barcelona, lo explicita cuando explicaba, hace unos años, que los robots amplían las capacidades de los humanos, no sustituirlos según las leyes científico-técnicas que modelan las funciones de estas creaciones metálicas, y asegura que los robots no deben hacer daño a los humanos, solo obedecen órdenes programadas, precisas, y procuran su subsistencia siempre que esto no entre en contradicción con otras leyes. https://hipertextual.com/

Hoy, en México se agradece que la tecnología avance y aunque lamentablemente todavía ciertas personas no logran alcanzar ni expresar esos buenos sentimientos con sus acciones, las máquinas se utilizan para salvar vidas, pero aún no se logra que los robots rían, lloren o sientan el amor que nos debe identificar en este quehacer humano.

