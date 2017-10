Ayuda, para cuando leas

En todos los tiempos y lugares, se ha avanzado en eso de la comunicación. Lo que se tiene, lo superan intelectuales; muchos descuidan adelantos y aceptan errores o conveniencias. Pero, el problema crece si no se tienen en cuenta las reglas para una lectura correcta. Frecuentemente, nos damos cuenta de errores que vienen por no entender lo que te quiso decir el que escribió. Ejemplos; El número 3 en tiempo de Cristo quería decir: “Acepto” y 70 “lo haré cuantas veces sea necesario”; “Me amas”, no era sexo, sino “¿estás conmigo en las buenas y en las malas?” Cuántos errores dicen los que leen la Biblia o la predican. Recordemos: La verdad está enfrente, el lector es quien acepta o rechaza, sobre todo deben cuidar mucho los que tienen responsabilidades.

Al leer, primero tengamos en cuenta si es anuncio, prosa, poesía, bromas, ofensas, burlas; si el escritor es o no persona preparada, si está escribiendo como broma o como defensa. Recordemos: Hay poesía y prosa, historia y libros de texto, sociología y psicología, diferentes religiones, cristiana o judía; el tiempo histórico en el que fue escrito. Debemos tener ante nosotros la verdad que anda entre mentiras y conveniencias. Sin saber quién era yo, tres jóvenes de corbatita llegaron a mi oficina a hablarme de Lutero. Les dije, “que qué bueno, hablen”. A la media hora les dije: Voy a hablar yo: Están equivocados en estos personajes; dicen que eran así, pero por estas razones actuaron de esa manera. Les comprobé verdades, que eso no era así, sino de países que lo acomodaron por conveniencia económica; me preguntaron por qué sabía, les explique y mejor se despidieron.

Tengamos en cuenta el lugar, las personas y tantas cosas que están. El escritor, no escribió para ti, en tu tiempo: Escribió. El lector es responsable de aceptar o tirar lo que está leyendo. Tengamos en cuenta cómo se engendran los relatos, a partir de las diferentes formas como son creados. Leí un libro que me regaló un alumno de la UdeC, de cuatrocientas páginas; me emocioné y como a los dos meses me envió el rector Humberto Silva a representar en México a la Universidad de Colima; entré emocionado a ver la película que había aparecido, de ese libro. Pero me di cuenta de la diferencia de una lectura a una película, igual cuando vi la película Pedro Páramo. Qué diferente es una lectura a una película, una narración a una lectura. También, cuando platico con una persona, sin preguntarle nada, me doy cuenta de su personalidad. Qué importante es leer, pero hay que leer bien.

Cuando leas un libro, debes llegar a la realidad significativa latente en el texto, para extraer la estructura significativa. Se debe tener en cuenta cómo era la sociedad, los personajes, la manera de ser en el tiempo y lugar en que fue escrito; cuando oigo o leo cosas de la Biblia casi me asustan las mentiras que se dicen, pero no lo puedo decir a los que las dicen. Artículos referentes a los escritos de Juan Rulfo, mejor me río de las mentiras que se dicen. Entregué en la UNAM un estudio de 85 páginas referentes a este libro, no dejé copia, fui por mi calificación y el maestro me entregó solamente este escrito: “10 de calificación. Me quedo con su escrito”. Si escribiera qué diferente es la verdad a lo que allí se dice: Asuntos del autor, lo que se dice, cómo se dice y quién lo escribió”, pero mejor me callo, dirán: “No es cierto”. Lo que me importa es que leas y quites oponentes.

Lo importante es: Leer, leer lo más posible, tener en cuenta la verdad que hay de los personajes, el tiempo, el lenguaje de los personajes en su tiempo; la geografía, la historia; el escritor; la importancia del escrito; lo que se dice y por qué se dice. Cuánta mentira se entrega actualmente de la historia de México y los mexicanos; cuántas mentiras se dan en los templos diciéndoles que Cristo lo dijo; de mucho mejor me río: “El hijo unigénito de Dios, tomó cuerpo humano para venir a desposarse con la iglesia”. Dicen los jóvenes actualmente “Júchila y wuacala”. Se descuida la verdad, el tiempo, la región, los personajes, su manera de ser o expresarse. Veamos cómo estaremos en diez años con la educación que se da actualmente: No dan español y ya están obligado estudio de inglés; centros de estudio universitario: Pagar 350 pesos semanales, mil 500 pesos mensuales, dinero y dinero, no importa la ciencia sino el pago. Invito a leer, pero no pierdas tu tiempo en monitos y dibujos; cuida lo de tu celular. Lee lo más que puedas, pero busca saber, conocer, mejorar, hacer lo que debes para progresar. Las cosas no son verdades por quien las dice, sino por lo que dice. Lee lo que te ayuda, tira críticas y conveniencias. Lee anuncios carísimos en las calles: No saben español.

