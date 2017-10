Ni los ve ni los escucha

Con datos estadísticos triunfalistas, con los que se trató de ocultar la realidad que vive Colima, José Ignacio Peralta Sánchez rindió su Segundo Informe de Gobierno, en el que acompañado de un séquito de aduladores, omitió hablar de los homicidios, desaparecidos, feminicidios, robos, así como de la crisis en educación y salud, entre otros rubros que me han llevado a considerar a la administración peraltista un Estado fallido, en el que no solo prevalece la Ley de la Selva, sino que persiste la política de ni los veo ni los escucho, pero sobre todo la corrupción, la opacidad y la impunidad.

Pese a lo dicho por el Ejecutivo estatal en su mensaje pronunciado el pasado domingo desde el Congreso del Estado, los datos y cifras en los que se habló de inversiones millonarias simplemente no he visto reflejados o han generado beneficio alguno para ciudadanía, quizá el caso más concreto es el de seguridad pública, en el que dijo haber invertido mil millones de pesos, los cuales parecieron ser más una utopía o un error al momento de sumar, que una realidad, ya que no solo no ha mejorado la seguridad de la entidad, sino que los delitos que más agravio causan a la población o del fuero común han aumentado, y si los homicidios han disminuido en los últimos meses, ha sido por la presencia y trabajo del Ejército y no por su fracasado Gabinete Seguridad, el cual no ha sido capaz ni de hacer un programa digno de prevención del delito.

Pero al igual que en el primer informe de Ignacio Peralta, no hay nada qué aplaudir, la opacidad, la indiferencia y el despilfarro se han convertido el sello particular de la administración peraltista, en el que por un lado alardea ser un gobierno austero y transparente, mientras que por otro lado gasta cerca de 14 millones en renta de aeronaves privadas y vuelos comerciales para el traslado del Ejecutivo estatal, de los cuales se niegan a dar información argumentando motivos de seguridad, respuesta que ha sido la misma que han obtenido los que se han preguntado por el costo de la renta de su “camioneta blinda”, del número de agentes destinados para custodiarlo a él y a sus funcionarios, o para cualquier información relacionada con trasparentar el uso de recursos que lo puedan incomodar o evidenciar como lo ha hecho el diario Reforma por lo menos en un par de ocasiones, en las que han exhibido al gobernador.

Sin duda, el Segundo Informe de Gobierno, se encuentra muy distante de la realidad que viven día con día los colimenses, que no andan en vehículos blindados ni con escoltas, pero que se enfrentan a la inseguridad y violencia en las calles, comercios y en sus viviendas, a la incertidumbre de si sus hijos se quedarán sin clases por el conflicto magisterial con el gobierno, o si serán atendidos en los hospitales y si habrá los medicamentos que requieren. Sin duda, esta es la verdadera situación que se vive en Colima y no la triunfalista que fue presentada en el Congreso del Estado, pero al parecer el gobernador ni la escucha ni la ve, quizá porque se la pasa en el avión.

