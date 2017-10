¿Habrá goleadas en la fecha dos de la Primera Amateur?

Infoecos/Colima

Trepidante, en cuanto a goles, la jornada uno del torneo de la Liga de Futbol Primera División Amateur con sede en el municipio de Colima, en la cual los dos clubes de la ciudad de Tecomán, el Tecomense y FC Citrojugo, estuvieron en plan triturador, con el 12-1 al Jaguares y el 10-0 al América de Coquimatlán.

Por ello la pregunta en cuanto a la tendencia en marcadores abultados en la segunda jornada que inicia este sábado con siete encuentros, abriendo a las 17:00 horas Jaguares y Citrojugo, en la unidad “Gustavo Vázquez Montes”, en Villa de Álvarez; a las 17:00 horas en Ixtlahuacán, el Villa de Álvarez visita al Deportivo Ixtlahuacán; a las 18:15 horas estarán en el estadio “Carlos Septién” de Quesería, el Mopes y Chivas Centenario; cerrando a las 19:00 horas en la unidad deportiva de la cabecera municipal de Comala, el Proarqcol Comala y Palmeros, FC.

El domingo se complementa la ronda dos con seis confrontaciones: América vs. Universidad de Colima a las 10:00 horas, en la unidad de Coquimatlán; Halcones vs. Tecomense a las 10:30 horas, en la cancha “Elías de la Mora” de El Trapiche; a las 11:00 horas, en la cancha Los Pinos de Lo de Villa, el SUTERM recibirá al San Miguel; a las 12:00 horas se encararán Santos Tonila y Piscila, en Tonila; a la misma hora: Deportivo Capa vs. Sección 82, en el estadio Colima, y San Joaquín vs. San Jerónimo, en San Joaquín.

Comentarios