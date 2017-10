Los problemas de hacer una secuela: Kingsman

Esta semana pude ver Kingsman: El círculo dorado, secuela de Kingsman: El servicio secreto, filme sorpresivo estrenado en 2014 y del que nadie esperaba mucho, pero que terminó por obtener un gran número de seguidores atraídos por su estilo dinámico, efectos visuales entretenidos e historia atractiva y simple, que homenajea y parodia al mismo tiempo los clásicos filmes de espías previos al nuevo milenio.

La original es sin lugar a dudas una de las mejores obras que el cine de acción nos ha traído esta década y una de mis favoritas personales. Supo cómo trabajar los materiales que tenía, desde actores poco conocidos que dieron la talla de sus personajes, efectos visuales de bajo presupuesto que logran lucir a la perfección y mucha, mucha acción coreografiada con gran estilo (esa escena a mitad del filme en donde ocurre una batalla dentro de la iglesia de Kentucky ya ha sido homenajeada un par de ocasiones), todo corriendo a cargo de Matthew Vaughn, director que parece crear hit tras hit en Hollywood (X-Men: First Class, Kick-Ass).

Con el mismo elenco y equipo productivo llega ahora, tres años después de la original, El círculo dorado buscando no solo repetir el éxito anterior, sino expandir lo que antes cimentó y mejorar los errores que pudo haber tenido. Con dicha misión, el filme arranca lleno de emoción y adrenalina que recuerdan precisamente el trabajo de 2014… para después caer por su propio peso.

El círculo dorado no es una mala película, no está siquiera cerca de serlo, pero no se puede medir con la original en ningún aspecto. Todo se siente controlado, medido, como si hubiesen obtenido una fórmula para hacer la secuela y la hubiesen seguido paso a paso de manera que cumplieran con lista de obligaciones y no con un producto de la pasión.

Mientras El servicio secreto se siente fresca, original y emocionante con cada escena, su secuela carece más que nada del encanto que puso en el mapa a la primera. Las subtramas que maneja se sienten en ocasiones inútiles (particularmente la de Harry, que se ve más como una excusa para explicar la ausencia del personaje en el periodo que existe entre la primer película y ésta) y la historia central jamás te atrapa de la manera que lo hizo la original.

Sin embargo, todo esto es comparándola con su predecesora, y eso es algo preocupante. Debemos preguntarnos ¿En verdad no es tan buena, o simplemente la original fue mejor? Es el peso que deben cargar las secuelas y que la mayoría olvidamos. No es sencillo replicar lo que hizo una obra especial, es casi imposible a decir verdad. Kingsman lo intenta y desafortunadamente falla, sin embargo, es un filme ágil, entretenido y con mucha acción increíble, visual y narrativamente (en especial la última media hora). Sin duda una recomendación semanal.

