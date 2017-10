Camino Real

Cada que sucede una tragedia, horrorizados nos tapamos los ojos, pero no por eso dejan de estar allí los hechos y las imágenes. Esa actitud de no querer mirar parece que también nos impide ver las verdaderas causas del problema. El mundo está, otra vez, espantado ante la balacera del domingo en la noche en Las Vegas y, como otras veces, abundan los que claman porque se prohíba el mercado de armas en Estados Unidos de América porque, aseguran, esa es la solución a un problema recurrente. ¿Será? Veamos.

Según estudios muy serios, Estados Unidos es el país en que hay más armas entre los civiles, estimándose en 90 por cada cien habitantes (échele lápiz a una población mayor a 324 millones). Sin embargo, hay otros datos interesantes: a EEUU, como el país con más armas entre su población civil, le siguen Yemen, con 55 armas por cada cien habitantes; Suiza con 46×100, Finlandia con 45×100 y Chipre con 36×100, y así sigue la lista hasta llegar a México que estaría en el lugar 22 con 16 armas por cada cien habitantes. A las claras se ve que la posesión de armas no corresponde con el número de homicidios o de atentados que dejan tantos más cuantos muertos; si así fuera, en Suiza y Finlandia tendrían una cantidad horrenda de homicidios muy -pero muy- por arriba de México, y bien se sabe que helvéticos y finlandeses no matan ni una mosca a periodicazos. No es así; así no opera la criminalidad.

Las armas, por sí mismas, no asesinan; se necesita alguien que accione el gatillo, un loco como el que disparó desde el cuarto 32 del hotel Mandalay Bay, de Las Vegas. Si la fórmula para acabar con los asesinatos masivos fuera la prohibición de armas, tendríamos que prohibir los camiones, todos los automotores y los cuchillos porque los terroristas del Estado Islámico los vienen usando para cometer masacres y, si me hace el favor de recordar, amigo lector, los terroristas que estrellaron aviones contra las Torres Gemelas y el Pentágono en EEUU, no usaron ninguna arma convencional sino navajas y botellas de aerosol para someter a pasajeros y tripulantes.

Moraleja: las armas son muy matonas en manos de los locos.

MESÓN

Durante su segundo informe de gobierno, Ignacio Peralta dio a conocer diversos logros de su administración -que se ha destacado por sanear las finanzas públicas que habían estado en deterioro-, e informó que se inicia la etapa de la recuperación estatal… En reducción de la pobreza (de acuerdo a los resultados del Coneval), el gobernador dijo que Colima experimentó una disminución en 5 de las 6 carencias asociadas, lo que implica que en los últimos dos años, 5 mil cien personas salieran de esa condición… En impulso al campo, se lograron recursos extraordinarios por casi 20 millones de pesos para rehabilitar caminos sacacosechas; se incrementó la consecución de recursos destinados a sistemas de riego tecnificado y se generaron beneficios para más de 20 mil productores agrícolas, pecuarios, forestales, pesqueros e hidroagrícolas… En salud refirió la disminución de 98% en casos de dengue, chikungunya y zika, al pasar de más de 2 mil en 2015 a solo 35 en este año… En vacunación, la cobertura fue 18% más que el año anterior y se incrementó la aportación gubernamental para el abasto de medicamentos, en lo que fueron erogados más de 145 millones… Al referir al sector turístico, Peralta dijo que gracias a un intenso esfuerzo de gestión, este sector recupera su potencial, lo que se demuestra con el crecimiento de 31% en derrama económica. Para el periodo enero-junio 2016 al 2017, la afluencia creció en 13% y la ocupación en 12%… En materia de infraestructura señaló que se ha trabajado en el Parque Metropolitano de Tecomán, el andador peatonal Armería-Flor de Coco, culminación del andador peatonal Las Parotas (Comala), primera etapa de la ciclovía del Boulevard Rodolfo Chávez Carrillo, en Coquimatlán, y construcción, rehabilitación y mejoramiento integral de más de cien espacios deportivos en los 10 municipios con inversión superior a los cien millones de pesos… Destacó la modernización de la Unidad Deportiva Morelos y la primera etapa de la remodelación de la calzada Galván… Testificando el Informe estuvo el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, representante presidencial, quien mencionó que en el periodo de Ignacio Peralta, Colima crece por arriba de la economía nacional, lo que se traduce en empleos y reducción de la pobreza, además de que se ha logrado sanear las finanzas y disminuir la deuda pública… A dos años de que Peralta empezó a bailar con la más fea, al parecer ya va agarrando el paso y son de esperar cosas mejores… ¡Arrieros somos!

