Kesha defiende a Taylor Swift

Por mucho que ella misma se haya reído de su reputación de ‘serpiente’ en su nuevo sencillo ‘Look What You Made Me Do’, la imagen pública de Taylor Swift se ha resentido notablemente en los últimos años a causa de su enfrentamiento con Kanye West y Kim Kardashian, que abrió la veda para que muchos otros acusaran a la artista de ser un lobo con piel de cordero.

Sin embargo, aún hay quien se mantiene fiel a la estrella, entre ellos la cantante Kesha, que no ha olvidado el apoyo incondicional que le mostró su compañera de profesión.

“Taylor es un p*to amor. Es muy, muy, muy dulce y una persona muy sincera, extremadamente generosa. ¡Siempre responde al teléfono cada vez que la llamo! Ni siquiera mi madre me contesta todas y cada una de las veces que la llamo”, asegura en una entrevista a la revista Rolling Stone.

Comentarios