Atracadero de Sombras: Entraña hereditaria

El problema monstruoso (la Hidra alegórica) de la política en México, radica en que, cómo una anatema inconmensurable, la mayoría de los que la protagonizan cargan a cuestas la herencia escolarizada proveniente del PRI.

Difícilmente en nuestro país, los políticos mantienen incólumes sus convicciones hasta sus últimas consecuencias, entre otras tantas anomalías enquistadas dentro del poder político mexicano, del partido que usted, lector, quiera citar.

Indira Vizcaíno, por nombrar sólo un caso aleatorio local, ilustra con creces este trasunto incontrovertible del denigrante oficio del político actual. Y el cual, carcome a un sistema político ya insostenible y petrificado en la putrefacción. Por su parte, la señora Vizcaíno aún no resuelve su rumbo partidista, ya que, desde luego, está esperando el aseguramiento de una opción que a ella, y nada más que a ella, la deje verdaderamente satisfecha, luego de haber trastocado su presunta ideología perredista al lamer un hueso en el interior del gabinete gubernamental priísta. Monreal, expriísta vividor de ese partido mientras éste mismo le privilegió sus peldaños, no sabemos cuál será todavía el derrotero corporativo que tomará, dado que no fue el ungido por la bendición del líder de Morena. Otro ejemplo resulta Cordero, el cual, sin duda, piensa y actúa como priísta. Padierna y su consorte, el de las famosas ligas, ¿acaso no llevan en su esencia las triquiñuelas y avaricias entrañablemente refundidas en el tricolor? ¿Fox, a fin de cuentas, no le rindió pleitesía a Peña al momento en que éste tomara el poder? Y así, no alcanzarían diez mil caracteres en este Atracadero para nombrar a tantos empeñosos escolares vinculados en línea directa con el abrevadero germinado en la “academia” del PRI.

¿Muerta entonces toda esperanza? Mi escepticismo de frente a ese fenómeno es feroz. Sin embargo, por lo pronto, me gustaría soñar que en el 2018 el PRI saliera de brinquitos y de puntitas de Los Pinos para ya nunca más volverlo a divisar ahí, con su cara de cinismo brotándole desde su tuétano los chorros de la corrupción, demagogia, ineptitud e impunidad que inundaron sin salida a todo el país. ¿Pero quién, desde otra perspectiva onírica, podría reunir una legitima categoría, convincente, cabal, limpia de toda culpa que, con esos atributos increíblemente etéreos, le permitiesen arribar merecidamente y sin mayor problema a los ansiados Pinos?

-Ya despiértese, señor Barreto –de pronto escucho la voz que parece venir de un rumbo llamado Realidad. Pero, tomando en consideración otra realidad, aquélla (la que lleva mayúscula), no es imposible cambiarla. Eso sí, a costa de todo.

ESBOZO

Salvador Velazco (con z) es oriundo de Zapotlán el Grande. Pero desde muy bisoño se avecindó, junto a su familia, en la ciudad de Las Palmeras, o sea Colima. Es hijo de don Salvador Velasco (con s), prójimo ejemplar de notables dotes histriónicos demostrados en el teatro llamado la Vida Real. En aquellos tiempos, don Salvador fue dueño de un entrañable bar llamado Manhattan, del cual yo era muy asiduo. En esos años, Chava Velazco era, siendo apenas un jovencito, un inquieto y sobresaliente hurgador en los menesteres intelectuales, sobre todo en las cuestiones literarias. Además, recuerdo con gusto sus atributos de entusiasta e incisivo conversador.

Corrió el tiempo, o nosotros corrimos sobre él, y cada cual –él y un servidor- agarraron su rumbo correspondiente. Tiempo y espacio lejanos uno de otro.

Hoy, él es un destacado académico, crítico, ensayista y profesor en una universidad norteamericana. Es erudito en cine y literatura. Y es, así me lo imagino sin duda actualmente, un aprehensivo receptor de todas las Bellas Artes.

Digo, esta es una mínima presentación que comparto desde esta playa sin mar, es decir, desde este escondrijo de Los Tabachines; refugio donde a veces me sonríen algunas esperanzadoras letras.

POSDATA

Para mediados de este octubre, se aproxima una visita de él a la ciudad de Colima. De antemano, vía la intermediación de su hermano, el actor teatral Jaime, ya está contemplado un reencuentro entre nosotros. Y yo le tengo ya preparado un numerito. Naturalmente, es una sorpresa.

Comentarios