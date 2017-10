Festival Colima de Cine se realiza de forma independiente

Del 6 al 8 de octubre en Cinemex de Villa de Álvarez

Infoecos/Colima

José Antonio Elo, director del Festival Colima de Cine, anunció que en esta ocasión el Festival Colima de Cine se realizará en una sola sede, pues no se tuvo el respaldo de la Secretaría de Cultura para prestar espacios dónde proyectar las películas.

Explicó que aunque a nivel federal se realizaron una serie de recortes presupuestales que afectan esta clase de eventos culturales, el Festival Colima de Cine nunca dependió en gran medida de los recursos, sino de la voluntad para realizarlo.

“El hecho es que no hay voluntad. Al secretario actual no le interesa el festival colimense. Ese es mi punto de vista por el trato que recibí durante el año pasado. No sé cuáles sean sus razones, pero a mí me parece desatinado”, aseveró.

En entrevista con el director de Ecos de la Costa, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, Antonio Elo afirmó que el festival se había consolidado en el gusto de público, ya que, aseguró, se convirtieron en uno de los festivales de cine más grande del país en cuanto asistencia, a pesar de la poca densidad demográfica del estado.

“Registramos 2 mil espectadores menos que el Festival Internacional de Cine de Monterrey, y Monterrey es la tercera urbe del país. Creo que las proporciones, los números, hablan de que era un festival muy exitoso”.

José Antonio expuso que el festival también propició la generación más películas y proyectos de corto y largometraje en el estado, pues se trajo capacitación para cineastas y se establecieron diálogos entre la población y los directores de los cortometrajes.

Recordó que el Festival Colima de Cine se ha realizado por cinco años y este 2017 es su sexta edición. Agregó que en mayo recibió un mensaje de la Secretaría de Cultura, en el cual se le informaba que la dependencia no tenía la capacidad financiera para realizar el festival.

“Yo entiendo que se redujeron los presupuestos, pero a mí me suena más un pretexto, porque en realidad no hay voluntad de realizar el festival. Por qué no hay voluntad, porque parte muy importante del festival son las sedes, el Teatro Hidalgo, el teatro de la Casa de la Cultura, el Centro Cultural Mexiac, la Sala Alberto Isaac”, apuntó.

Antonio Elo explicó que esas sedes no dependen de un presupuesto y nunca se ofrecieron para la organización del Festival Colima de Cine. De igual forma, mencionó que el personal de la Secretaría de Cultura tampoco se ofreció.

Finalmente, el director del Festival de Colima de Cine indicó que “este año va haber porque yo voy a seguir luchando por el festival, pero va a ser muy pequeñito. Y tampoco habrá invitados especiales, pues antes los cineastas tenían un diálogo con los espectadores”.

Comentarios