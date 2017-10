Hacienda aprobaría la reestructura de pasivos no bancarios de Colima

Infoecos/Colima

Luego de sostener una reunión en la Secretaría de Hacienda, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez señaló que la dependencia federal considera viable que el Gobierno del Estado reestructure sus pasivos no bancarios de corto plazo, para tener mayor liquidez financiera.

Mencionó que por parte de Hacienda, ya se cuenta con una ruta crítica para el crédito por 632 millones de pesos aprobado por el Congreso del Estado, y están pendientes las pláticas para concretar la reestructura de todos los demás pasivos no bancarios que previsiblemente reducirían la sobre tasa en unos 30 o hasta 40 puntos base.

Explicó que su administración “heredó” pasivos no bancarios por más de 2 mil 300 millones de pesos de corto plazo que generan una importante falta de liquidez para su administración, ya que tan solo por el pago de intereses deben erogarse entre 30 y hasta 35 millones de pesos mensuales.

Agregó que de esta cantidad, alrededor de mil millones de pesos corresponden a deuda con el gobierno federal, incluido el IMSS y el Sistema de Administración Tributaria, que aunque son adeudos de la pasada administración, se han reconocido institucionalmente.

Bajo estas condiciones, confirmó que si se concreta la reestructura de esta deuda, con una o varias instituciones bancarias, podrían pagarse entre 20 y 25 millones de pesos mensuales por el servicio de la deuda y ya no se tendrían que hacer recortes en otros conceptos del presupuesto.

Mencionó que si bien para la Secretaría de Hacienda, el Gobierno del Estado ha hecho su “tarea” al mejorar su calificación crediticia, reestructurar pasivos, disminuir pasivos no bancarios y mejorar sus prácticas en el manejo financiero, a nivel estatal los ayuntamientos no han cumplido sus compromisos y, ante la escasa disponibilidad de recursos, no podrían apoyarlos financieramente para otros proyectos o los compromisos de fin de año.

Comentarios