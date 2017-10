Sociedad del Conocimiento_ Día de la Diversidad: 12 de octubre

Para unos, el día es desapercibido, para otros, es la renovación de un debate que lleva más de 500 años, sobre el que no logramos ponernos de acuerdo, contraponiéndose los distintos discursos y narraciones sobre la llegada de los españoles a América. Lo cierto, la temática no será resuelta con facilidad, mas hay que abordarla, abonar en el contenido.

Sobre los hechos, quienes trabajan en este campo han llevado reconstrucciones a partir de los escritos dejados por los conquistadores y de los jerarcas católicos enviados a cristianizar. Las narraciones de los pobladores no fueron redactadas, por lo que hasta la fecha, más de un estudioso sobre el hecho, afirman, no hay una historia de la verdad sobre el 12 de octubre de 1492.

Realmente los escritos de la mayoría de los conquistadores, son como lo cita el historiador estadounidense Hayden White, conservan una estructura verbal en forma de discurso en prosa narrativa, afirmando el escritor: “toda historia sería propiamente una especulación histórica y ningún autor puede apreciarse de narrar lo que en realidad estaba sucediendo”.

La lectura que llevamos a cabo de este historiador, en su obra Meta historia: La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX, nos hacer ver los fenómenos de la conquista como relatos escritos por individuos, por hombres, mujeres con sentimientos y perspectivas particulares sobre lo que estuvieron viendo y describiendo.

Lo interesante de la obra, nos lleva a reflexionar sobre el próximo 12, pese a los 500 años del hecho histórico, hasta la fecha hay una “crisis de la razón”, de las grandes narrativas, de la verdad, tal como lo sustenta Hayden White.

No cabe duda, la historia universal está escrita por los triunfadores, por lo tanto, en sus narraciones hay algo de especulación, por lo que, más deberíamos verlos desde la perspectiva del método científico, de esta manera podríamos saber, “lo que en realidad estaba sucediendo”.

Los historiadores colimenses, algunos han escrito sin fundamento, otros con lo que hay, por su parte, algunos cronistas dejan un quiebre, que podría superarse si recuperaran las investigaciones realizadas por Servando Ortoll, Pablo Serrano, Ernesto Terríquez, María de los Ángeles Olay, Noé Guerra, Mirtea Acuña, por citar, que son excluidos del canon.

Si retomarán los trabajos realizados por estos historiadores se contaría una historia con distintas perspectivas, con otros actores de un mismo hecho y evitaría tratar de comprender los hechos, solo desde la versión oficial.

Cristóbal Colón no llegó a América, para empezar el continente ni tenía nombre y murió pensando que había llegado a la parte occidental de Asia. Sería posterior a su fallecimiento que los viajeros europeos comprendieron que se encontraba frente a otro continente, al que denominaron “Nuevo Continente”, dejando a Europa la denominación “Viejo Mundo”.

A partir de este momento y de la denominación “nuevo”, comenzamos a formar parte de la historia universal, este punto de vista no es totalmente exacto, si tomamos en cuenta que en esta parte del mundo vivían desde hace miles de años comunidades indígenas, con un espacio, con un pasado, que se opondría la categoría de nuevo.

De igual es inexacto, llamar al 12, como descubrimiento de América, esto sería que el continente y sus habitantes no tiene valor por sí mismo, esta denominación es puesta por un mundo supuestamente civilizado que lo descubre y lo nombra, pero es necesario precisar que Colón no develó, no halló, sino dio con un lugar que se encontraba oculto para ellos.

No olvidemos, descubrir es un verbo que necesita un sujeto, el descubridor (españoles) y un objeto estático (América y sus habitantes), lo que es imposible. Por lo tanto, creo, estoy convencido que el 12 de octubre recibe la denominación de quien lo nombre y que el hecho no es lo mismo para todos, mas también creo que para un servidor debiera ser llamado: Día de la Diversidad.

Comentarios