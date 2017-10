Usarán recursos de tienditas para atender necesidades en escuelas

Infoecos/Colima

Dado que las escuelas tienen necesidad de recursos para mantenimiento, pintura y hasta la contratación temporal de intendentes, se busca el mecanismo legal para que parte de los recursos que generan las “tienditas” se destine a cubrir estas necesidades.

En este sentido, el secretario de Educación, Óscar Javier Hernández Rosas, explicó que se realiza un proceso de revisión al marco normativo de los Establecimientos Escolares de Consumo para adecuarlos a las circunstancias que se viven en Colima y en todo el país.

Mencionó que se buscará que los recursos que se obtienen de las “tienditas” sean útiles para las escuelas y fundamentales para apoyar el trabajo de cada institución, la compra de insumos y el mantenimiento de los planteles.

Recordó que las cuotas escolares no son obligatorias y no deberían existir, y por ello las autoridades educativas vigilan que no se condicione que un padre de familia tenga que entregar recursos para inscribir a su hijo o para recibir sus calificaciones.

Sin embargo señaló que los padres de familia tienen la facultad de organizarse y ponerse de acuerdo para pagar una cuota, si lo consideran necesario y aplicarla, siempre que exista consenso entre ellos mismos y esto no se puede evitar por las autoridades.

Cuestionado sobre la situación que priva en la secundaria Enrique Corona Morfín, donde no se ha logrado renovar la integración de la mesa directiva de la Sociedad de Padres de Familia, aclaró que bajo ningún concepto puede darse una reelección.

Mencionó que este viernes, en esta escuela se convocó por tercera ocasión a celebrar una asamblea y de nuevo no hubo el quórum legal necesario, lo que resulta preocupante porque demuestra que los padres de familia no participan.

Recordó que dado que la situación, es irregular porque no se ha organizado un porcentaje significativo de padres de familia para timar estas decisiones, revisará la situación junto con los integrantes del área jurídica de la Secretaría de Educación y con el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia.

Afirmó que se revisará, en el marco de la normatividad, el procedimiento que se debe seguir en esa secundaria, con el único propósito de normalizar la participación de los padres de familia y hacerlo en un marco de “cordialidad y respeto”, donde se dé prioridad a la educación y el derecho que tienen sus hijos a recibir atención.

Aclaró que no tiene ninguna intención personal de intervenir en el asunto, además de que esta es una decisión y facultad exclusiva de los padres de familia y ellos deben citar, escoger y ponderar quién debe dirigir la sociedad de padres.

