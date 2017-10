Yulenny, la peor administración municipal en 20 años: Sindicato

Infoecos/Colima

En el marco del 35 aniversario de la formación del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, DIF y Organismos Descentralizados de Villa de Álvarez, su secretaria general, María Teresa Ramírez Guzmán, aseguró que en 20 años, esta ha sido la peor administración que le ha tocado padecer.

Previo a la rendición del informe de labores 2016-2017, la dirigente sindical admitió sentirse frustrada por la falta de resultados en favor de los agremiados y sobre todo por la desatención de las autoridades actuales, quienes no quieren reconocer sus derechos.

“El hecho de no tener una autoridad no ha permitido resolver los problemas, a casi dos años de haber iniciado su gestión, no se han podido resolver los conflictos porque no se tiene la voluntad y porque no se quiere, ha sido una de las peores administraciones que nos ha tocado ver en más de 20 años, con retrocesos y estancamiento”, manifestó.

En este contexto, advirtió que los trabajadores están hartos de que los engañen y “les vean la cara”, y advirtió que no están dispuestos a regalar ni un solo voto más a “un cabrón que venga y empeñe su palabra y no la cumpla”.

Ratificó que ha sido doloroso el haber sido engañados por la entonces candidata y ahora alcaldesa (Yulenny Cortés León), quien en una asamblea ofreció a los trabajadores cumplir diversos compromisos y respetar sus derechos, “y al final nos ha engañado”.

Afirmó que hasta ahora no ha habido nadie que les explique “en qué chingados se acabaron el presupuesto de los trabajadores destinado al pago de sus prestaciones, y a pesar de ello, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental no ha intervenido para esclarecer este desvío”, cuestionó.

Indicó que la deuda que la administración municipal tiene con los trabajadores sindicalizados incluye los descuentos que les aplican a su salario por concepto de fondo de ahorros, aportaciones de autofinanciamiento, cuotas sindicales, retenciones a terceros por concepto de créditos y el pago de seguros de vida.

