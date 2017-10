Cada lunes desde algún lugar de Jalisco: Emprendurismo social

Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedia, ganó en la categoría de Documental el premio “Leandro Lanzotti 2017”, del Fondo para Productores de Sipca TV, por el informe anual denominado: “Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México” que exhibe una serie de casos sobre la violencia extrema contra sacerdotes, laicos y religiosos en México.

Mónica Hermosillo Herrera, directora de SparkUp, lo que antes era Incubadora de empresas de la UP –Universidad Panamericana- Campus Guadalajara, impartió la conferencia llamada “Emprendurismo Social, una Nueva Visión de Negocio”, que empezó diciendo que responsabilidad social empresarial es el compromiso consciente y congruente de cumplir íntegramente con la responsabilidad de la empresa tanto en lo interno como en lo externo; a diferencia de la labor social que tiene que ver más con altruismo, ya que se hace sin fines de lucro. A diferencia de las asociaciones civiles, la empresa social tiene como motivación el valor social que genera, pero sin perder de vista la necesidad de generar ingresos, para mantener la operación de la compañía que la hace sustentable.

Creatividad es pensar cosas nuevas e innovar es hacer cosas nuevas. De acuerdo a Forbes emprender es enfrentar desafíos y riesgos; acometer y comenzar una obra, un negocio, especialmente si encierra una dificultad o peligro. Es la actitud para iniciar un nuevo proyecto y hace que la persona salga de su zona de confort. Emprendedor social es la persona que reconoce un problema social y usa principios de emprendedor, para organizar, crear y manejar un proyecto enfocado a generar un cambio social. Hay que medir el impacto social, porque lo que no se mide, no se controla y lo que no se controla, difícilmente se mejora. El fracaso es parte importante del emprendimiento, 75 % de las empresas cierran al segundo año de estar operando y el 65 % lo hacen por falta de ingresos. Intraemprendimiento es el que se da dentro de la empresa en la que laboramos.

Enumeró cinco “tips” de Michael Bloomberg: toma riesgos, forma tu propia suerte, sé persistente, nunca dejes de aprender y regresa aparte de lo que recibes. Los fines de la empresa deben ser: generar valor económico agregado, generar valor social agregado, generar valor humano agregado y permanecer en el tiempo. El emprendedor debe preguntarse: ¿qué voy a vender?, ¿a quién se lo voy a vender? y ¿qué competidores tengo? Pasó un video de un aparato del grupo Mexlab, que detecta cáncer de mama a través del aliento y que se va a comercializar gracias al apoyo de SparkUp (México ocupa el último lugar en Latinoamérica en mastografías por habitante). SparkUp tiene ya 10 años y son ideas convertidas en negocios: “I’m changing the World and this is my plan” –estoy cambiando el mundo y éste es mi plan-.

Muy merecido el emotivo homenaje que en San Luis Potosí y antes del juego de futbol eliminatorio rumbo al Mundial del próximo año en Rusia, México vs Trinidad y Tobago, se hizo a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina Armada de México, de los binomios caninos, de la Cruz Roja de México, de Protección Civil, de la Policía Federal y de la sociedad civil cuyos voluntarios ayudaron en todo momento; en reconocimiento a su heroica labor tras los sismos del 7 y 19 de septiembre. Durante el toque de corneta demandando “silencio”, todos en el estadio se quedaron callados levantando el brazo derecho con el puño cerrado, como cuando durante los rescates se pedía que no hubiera ruido, para que los rescatistas pudieran escuchar a las víctimas atrapadas bajo los escombros.

# Fuerza México.

Hasta la próxima semana.

ferfvelv@prodigy.net.mx

Comentarios