Escaparate Político

PRIMERA DE DOS PARTES

VIENE AUGUSTO. Este día viene a Colima Augusto Gómez Villanueva, director general adjunto de la Financiera Rural, un agrarista muy reconocido, ex dirigente nacional de la CNC, y exsecretario de la Reforma Agraria en tiempos del presidente Luis Echeverría. Viene a un homenaje que se le hará en el ejido que lleva su nombre en Coalatilla, Armería. Es un reconocimiento que le hacen los campesinos a este agrarista tan ponderado y quien es amigo de José Antonio Meade, secretario de Hacienda, quien hace algunos ayeres fue el director fundador de la Financiera Rural. Posteriormente, el 19 de octubre, Augusto visita de nuevo Colima para presentar su libro El campo que yo conocí, a invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y el Círculo de Analistas Políticos, que lidera Manuel Godina y del cual me honro en formar parte. Previamente, Gómez Villanueva sostendrá una reunión de trabajo con este grupo para analizar la agenda política nacional.

SUCESIÓN PRESIDENCIAL. No hay nada para nadie en la sucesión presidencial. La salida de Margarita Zavala del PAN es muestra de la tremenda fractura que vive el blanquiazul debido al talante autoritario de Ricardo Anaya, quien pretende quedarse con la candidatura presidencial de su partido y del Frente que integran junto con el PRD y Movimiento Ciudadano. Al margen de la victoria pírrica de Anaya, quien logró forzar la salida de la esposa de Calderón, hay quienes no le ven muchas posibilidades a Margarita como candidata presidencial independiente, porque le va a faltar el soporte, la estructura y la capacidad de movilización inherente a un partido político y lo leen o interpretan como el germen de una potencial declinación por el PRI, sobre todo en el caso de que el candidato presidencial sea José Antonio Meade, más si se toma en cuenta su perfil apartidista, pero sobre todo su paso por el gabinete presidencial de Felipe Calderón, ya que, recordemos, Meade fue secretario de Energía, y de Hacienda, y ahora es de nuevo secretario de Hacienda, con Enrique Peña Nieto, y antes fue canciller y titular de la Sedesol. Entonces, se desprende que no sería remoto que, en el caso de una posible declinación de Margarita, lo que queda del calderonismo, ya fuera del PAN, puede apoyar al virtual candidato presidencial del PRI, si es que los rumores se confirman y, efectivamente, el abanderado presidencial del tricolor sea Meade.

LA FRAGMENTACIÓN. La fragmentación del blanquiazul ocurre a nivel nacional y se expresa a nivel local, con la caída del grupo de Jorge Luis Preciado –vinculado a Anaya- y la destitución de la presidencia del CDE del PAN de Enrique Michel, que ordenó el TEPJF y que le reconoció el triunfo a Julia Jiménez del grupo de Pedro Peralta Rivas, jefe del sector al que pertenece la propia Julia, así como Crispín Guerra y Riult Rivera, quien se perfila para ser el candidato del PAN a la alcaldía de Colima ante el desgaste político que ha sufrido Héctor Insúa, porque la ciudad está llena de baches, tiene problemas con los vecinos de Lomas Vista Hermosa, y hostiga a los vendedores ambulantes que, históricamente, han ofertado sus productos en el centro de la ciudad como una forma legítima y decente de ganarse la vida. Aunado a los problemas con el sindicato que incluso le ha promovido denuncias penales por pagos no realizados, el escenario se le complica al edil saliente Insúa y emerge victoriosa la figura de Riult, miembro del grupo ganador en el PAN y artífice de la estrategia jurídica que llevó al triunfo a Julia. En política, lo único que no se perdona es perder.

SE DESPLOMA YULENNY. Los cuatro millones y medio de pesos de la avenida Ayuntamiento en la Villa que se perdieron con la última tormenta, significó también la caída política de Yulenny Cortés, que de esta forma corona una serie de errores de trato despótico a los ciudadanos y es el fin de su carrera política, pues no veo quién pueda votar por la reelección de la alcaldesa panista que perdió un año cuestionando a su antecesor Kike Rojas y cuando se puso a trabajar, le afloran obras mal hechas en perjuicio del erario.

