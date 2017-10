Interés Público

FINANZAS, CLAVE PARA GOBERNAR

Un gobierno sin finanzas públicas fuertes, carece de la solvencia para instrumentar las políticas públicas que exige la población. Desde que empezó su administración, Ignacio Peralta se centró en sanear las finanzas públicas del estado, proceso que ha sido laborioso, pero clave para darle viabilidad al gobierno.

El panorama financiero era crítico. Recordemos los antecedentes. En julio del 2015 se incumplieron los pagos de un vencimiento de deuda, la calificación crediticia se colapsa a default; en agosto del 2015, para generar liquidez, frente a los pagos y la emergencia, el gobierno de Mario Anguiano despide a un importante número de trabajadores.

Aunado a eso, en los últimos meses de ese año se entra en un proceso de autorización de crédito con montos muy fuertes, que finalmente no se logran porque se interponen controversias constitucionales. También se dejaron de pagar las quincenas de los trabajadores, hubo atraso de becas para estudiantes, como las de movilidad y manutención; se tenía un periodo similar, de casi dos años de atraso, a pensiones de adultos mayores.

De igual forma, se incumplió con el pago de contrapartidas a programas federales, lo que generó no solamente un gasto al tener que reponer la parte federal, sino que además los programas federales no se concretaron por la insolvencia económica del Gobierno del Estado. Ya no se diga también la onerosa deuda que se generó con proveedores.

En aquel entonces se tenía una deuda registrada de entre dos mil 500 millones de pesos, como deuda no bancaria. Es decir, no se le debía a bancos, sino a sindicatos, a proveedores, a Gobierno federal, etcétera. Esa era la situación que prevalecía al concluir la administración de Mario Anguiano y a la que se tuvo que enfrentar Ignacio Peralta.

Ahora, a dos años de su gobierno, pagó más de mil millones de pesos de la deuda con estas instituciones, lo que le ha permitido el cumplimiento de compromisos con la población y los sectores más vulnerables, como adultos mayores y estudiantes. Asimismo, se recuperó el grado de inversión en las dos calificadoras más prestigiadas, HR Ratings y Fitch.

El reordenamiento de las finanzas públicas propició un mejor grado de inversión y que los pagos de nómina se regularizan totalmente, así como el de las pensiones y de las becas. Además, actualmente se está en un proceso de reestructura de la deuda del Gobierno del Estado para generar mejores condiciones de liquidez.

Al fortalecer las finanzas públicas, el Gobierno del Estado ha logrado resolver muchos temas, impulsando al campo, la educación, la salud, y todo esto con unas finanzas públicas que están reestructurándose y que están logrando equilibrios, convirtiéndose en la base para impulsar otras políticas públicas.

Gracias a una buena política de austeridad y disciplina en las finanzas públicas, la economía del gobierno está en un proceso de consolidación, con ajustes estructurales que permitan apuntalar las políticas públicas: construir escuelas, activar hospitales, pagar becas y mejorar la seguridad pública (en este último rubro es imprescindible una sanidad a las finanzas, pues el compromiso es de invertir anualmente más de mil millones de pesos).

Unas finanzas públicas fuertes permiten pensar en otro tipo de políticas públicas. Y gracias a que todos los semáforos financieros están en verde y de que Colima es de los cinco estados que cumplen al 100 % las mejores prácticas del manejo financiero, se podrá reestructurar la deuda, en particular el crédito de 632 millones de pesos, el cual genera intereses muy onerosos.

Para consolidar este reordenamiento y saneado de las finanzas públicas, es fundamental reestructurar uno de los créditos a corto plazo que contrató en agosto del 2015 el gobierno de Mario Anguiano. Este empréstito se contrató para pagar los vencimientos del mes previo, de julio del 2015, los cuales vencieron sin pagarse y que eran necesarios solventarse para darle viabilidad financiera al estado.

Este crédito no pasó por el Congreso, porque era de corto plazo y tenía que vencer dentro del mismo periodo fiscal. Al Gobernador se le informó y pidió sólo una condición: que el vencimiento del crédito contratado en agosto fuera a más tardar el 31 de octubre, que era el último día de la administración anguianista.

Sin embargo, ese acuerdo se incumple y la contratación se hace con vencimiento a diciembre. Después de la anulación de la elección ordinaria, le tronó ese crédito a la administración interina y como estaba controvertido ese crédito en la Suprema Corte y sin registro de Hacienda, no se pudo reestructurar.

El crédito que solicitó Mario Anguiano, al final de su gobierno, fue mal diseñado, pues generó impactos muy fuertes en la liquidez del estado. Actualmente, para el gobierno de Ignacio Peralta es prioritaria su reestructuración, ya que le está costando, en un año y medio de puros intereses, como cien millones de pesos. Esto se configura como un daño al erario, una afectación a los colimenses, porque con ese dinero habrían realizado muchísimas obras y resuelto una gran cantidad de problemas.

Ante esto, el gobierno de Ignacio Peralta no busca solamente arreglar este crédito para que sea un crédito de mercado, sino bajarle el costo y reestructurarlo. De esa forma se hace un portafolio crediticio que sea viable y que no tenga impacto en liquidez, lo que permitirá, al generar unas finanzas más sanas, apuntalar la política pública educativa, de salud y seguridad pública, entre otras más.

Un gobierno financieramente débil no puede lograr las acciones que garanticen un mayor bienestar para los colimenses. En ese sentido, la estrategia es la adecuada, pues sólo así se fortalecerán las políticas públicas.

UN MENSAJE CLARO

En relación a las protestas y tomas de edificios públicos por parte de integrantes del SNTE 6 y 39, que iniciaron el 11 de septiembre y continúan hasta la fecha, el gobernador Ignacio Peralta dejó en claro que esta problemática, como cualquier otra donde haya una toma ilegal de edificios públicos, se solucionará con la ley en la mano.

“Es un tema de legalidad. No es un tema de caprichos, de estilos o de cuestiones personales. Es un tema de legalidad. Los maestros están exigiendo que se les respeten algunas cuestiones de carácter laboral, a las que ellos tienen derecho, pero que observan y manifiestan que se les han violado algunas situaciones de carácter legal o normativas.”

El fin de semana, las dirigencias de las Secciones 6 y 39 del SNTE enviaron un “comunicado urgente”, en el cual solicitaron a sus agremiados integrar una agenda pública de negociación “para que sean atendidos cada uno de los casos de ambas secciones.”

De este ejercicio, el movimiento del magisterio recolectó cerca de tres mil denuncias, solicitudes y sugerencias de los docentes. Más allá de la importancia de que el magisterio participe en la perfección del sistema educativo, extraña que el sindicato no contara, desde un principio, con los documentos y pruebas que acreditan las iniquidades, injusticias e ilegalidades que, sostienen las Secciones 6 y 39, sufren los docentes.

Nunca se mostró un documento o pruebas que legitimaran la toma de edificios públicos. Desde un principio, las dirigencias de las Secciones 6 y 39 debieron demostrar ante la opinión pública la contundencia de sus razones y difundir un pliego petitorio claro, pues hasta el momento prevalece un gran margen de ambigüedad en las acusaciones del magisterio, además de que no han podido concretar, en el plano objetivo y legal, las acusaciones contra la dependencia educativa, las cuales no bajan del plano subjetivo, más propia de una opinión personal que de un señalamiento legal bien fundamentado.

Más allá de las tres mil sugerencias que recopilaron el sábado y domingo, los dirigentes debieron, desde el 11 de septiembre que inició el plantón, tener la documentación jurídica que acreditara las supuestas ilegalidades de la SE y darlas a conocer, en los términos más claros, a la opinión pública.

Es legítimo preguntar, por lo tanto, ¿cómo es posible que un movimiento que, supuestamente, responde a los derechos laborales y defiende la dignidad del magisterio, carezca de pruebas, documentos y fundamentos jurídicos, a grado tal de solicitar a sus representados que entreguen la documentación pertinente? En ese sentido, es una irresponsabilidad tomar edificios públicos sin tener los fundamentos jurídicos y el soporte legal para legitimar acciones de presión, como la toma de una secretaría, espacios púbicos del sector educativo y una marcha en el centro capitalino.

Ante cualquier movimiento o agrupación que se manifieste tomando espacios públicos por la fuerza, no puede pasar por alto la falta de documentación ordenada, fidedigna, que fundamente sus protestas. En el caso del magisterio es peor, pues quieren reunir esta información a destiempo, después de paralizar toda una dependencia.

Estas tres mil peticiones, sugerencias o solicitudes tendrán que ser analizadas por mesas de trabajo mixtas, en las que estén tanto personal del sindicato, del gobierno, docentes y representantes de la sociedad. Lo ideal es que de esas mesas se analicen cada una de las sugerencias y se les clasifique, porque hay que ver cuántas son situaciones que se generaron antes del gobierno de Ignacio Peralta y cuántas forman parte de un rezago. Eso es una opción. El gobierno y el SNTE, al final de cuentas, se encargarán de definir la dinámica y los mecanismos más idóneos para resolver esta problemática.

En ese tenor, sería un acto de civilidad y cortesía política, que en reciprocidad de la apertura al diálogo de Gobernador, las secciones 6 y 39 del SNTE retiraran el plantón y liberaran los accesos de la Secretaría de Educación.

Por otro lado, el ejemplo debe ser claro y contundente ante cualquier movimiento que clausure oficinas de gobierno y que busque, de fondo, objetivos políticos ilegítimos, o que pretendan minar la capacidad de decisión política del Gobernador. Como lo ha expresado el Gobernador, la salida ante cualquier movilización, plantón o toma de edificios públicos, se resolverá con la ley en la mano. No puede ser de otra forma para el fortalecimiento del estado de derecho.

CAMBIO DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Ya han pasado casi 12 años de la lucha frontal contra el narcotráfico y no se ha variado, ni un ápice, la estrategia de seguridad pública a nivel nacional. Se sigue con la misma dinámica y tampoco se ha modificado el marco legal para darle certidumbre legal a la actuación de las fuerzas armadas.

Ecos de la Costa le preguntó al Gobernador si en la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) no se ha analizado la pertinencia de legalizar las drogas para cambiar el enfoque en la lucha contra el narcotráfico. En ese sentido, el mandatario estatal se decantó por buscar una solución integral a la problemática de la violencia delincuencial y afirmó que el tema de la legalización debe ser analizado a nivel nacional.

“No solamente debatir con seriedad si se van a legalizar o no algunas drogas o algunas sustancias, como ha sucedido en Estados Unidos, donde la marihuana es legal en muchos estados de la Unión Americana. Ese es un tema y creo que es sumamente interesante que como país hagamos un debate y un análisis serio sobre esa posibilidad.”

En este espacio editorial hemos mencionado la importancia de generar una solución integral al tema de la violencia suscitada por la actividad delictiva. Por ese motivo (porque en Colima no se tienen fuentes fundamentales de violencia, sobre todo en materia de delincuencia organizada, ya que obedece a un contexto nacional), es fundamental que genere un debate nacional al respecto para comenzar, ahora sí en serio, a buscar otro enfoque de lucha contra la delincuencia auspiciada por el narco.

Ya es tarde para este Gobierno federal cambiar de estrategia. Pero para el próximo que viene, independientemente del partido o ideología política a la que pertenezca, es indispensable que analice a profundidad el tema de la legalización, así como otras acciones preventivas y de sanear el tejido social.

También se debe analizar la implementación del mando único y definir, además, qué se va hacer con las fuerzas armadas de nuestro país, con una Ley de Seguridad Interior que no se ven condiciones políticas en el Congreso de la Unión para que se pueda debatir y aprobar una propuesta tan importante, que le permita un marco de actuación a las fuerzas armadas de México.

Si se fortalece el marco legal y se legaliza el mercado de las drogas, se tendrá una mayor contundencia en la actuación del Ejército y la Marina en actos relacionados con la seguridad pública y también se cambiará el enfoque, pues un problema que ahora es de seguridad pasa a ser de salud pública.

Se debe elegir también el mando único, pues el mando mixto ya ha dejado pruebas de que no sirve: genera confusión, pues no está clara cuál es la línea de mando ni las atribuciones y responsabilidades de cada orden de gobierno. En ese sentido, una policía única estatal es la solución más viable, y se dejan de lado las desavenencias políticas entre los alcaldes, quienes han demostrado su ineptitud en el tema.

2018 A LA VISTA

Gran jugada de ajedrez la que realizó Margarita Zavala al renunciar al PAN para buscar una candidatura independiente. Su salida de Acción Nacional plantea una fuerte presión para Ricardo Anaya, quien mantiene secuestrado su partido. Además, esta medida no le impide ni ser candidata del PAN, ni tampoco serlo del Frente Ciudadano, es decir, legalmente puede seguir aspirando a una candidatura por las vías partidistas teniendo como candidatura cuasi asegurada en la vía independiente.

En el caso de los independientes no existieron mayores sorpresas, el comunicador Ferriz de Con, El Bronco, el senador Ríos Piter, la indígena jalisciense Marichuy y la misma Zavala fueron algunos de los nombres más destacados en registrarse para contender por la Presidencia desde esa vía. Ante esto, el eterno candidato Andrés Manuel López Obrador criticó a los independientes, incluida a la mujer zapatista de hacerle el juego sucio a la mafia del poder, empero, felicitó a “la esposa de Calderón” de haber recurrido a la vía independiente por ser la más popular de su partido y ser ignorada, invitando también a Osorio Chong a hacer lo mismo, pues lo van a “cepillar” en el PRI; dicho consejo debió también invitar a Monreal, pues él le hizo lo mismo para imponer a Claudia Rébsamen Sheinbaum a pesar de que éste fuera más popular que ella.

Por otro lado, en el PRI se comienza a hacer más notoria la cargada en favor del secretario José Antonio Meade, quien estuvo en el informe del gobernador José Ignacio Peralta. ¿Será la carta fuerte de Videgaray? Meade tiene la simpatía de muchos militantes priistas y panistas, sin embargo justifica la retórica de la “mafia del poder” de AMLO, pudiendo fortalecer su narrativa de que PRI y PAN son lo mismo, es decir, el PRIAN, con lo cual podrían terminar por entregarle por completo la Presidencia al tabasqueño. El PRI ha sufrido por mala comunicación, podría fracasar en propaganda.

El resto de aspirantes priistas siguen en la lucha, siendo José Narro el único “coco” de AMLO, pues su trayectoria intachable lo blindan de todos los ataques cotidianos del macuspano, centrando así toda la atención de la “guerra sucia” sobre el candidato de Morena. Osorio Chong y Aurelio Nuño dependen de la simpatía y el visto bueno del presidente Peña, empero cada vez se ven más lejanas sus posibilidades de ser ungidos por el PRI. Y aguas con dos, el caballo negro del PRI podría ser Pepe Calzada, quien avanza poco a poco en simpatía militante y del mandatario nacional, no obstante está muy lejos y, Beltrones puede dar la sorpresa como candidato del Partido Verde aliado con Encuentro Social, con quienes ha venido coqueteando.

