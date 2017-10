Julián Gil no mantiene a mi hijo: Marjorie de Sousa

Luego del fuerte enfrentamiento que Marjorie de Sousa y Julián Gil tuvieron en los tribunales de la Ciudad de México a finales de la semana pasada por los asuntos relacionados a la pensión alimenticia y custodia de su hijo, la actriz asegura que los problemas con su ex comenzaron mucho antes de que ella se convirtiera en madre.

La venezolana reveló al programa de radio Fórmula Espectacular, que desde que se encontraba embarazada del pequeño Matías, tuvo que batallar para que el argentino le ayudara a hacerse cargo de los gastos tanto médicos como personales y aun cuando nació el bebé, él no la apoyó.

“Hay algo importante que todavía no se ha dicho y es que yo me he hecho cargo desde mi embarazo completamente de mi salud y la de mi bebé, el señor pudo aportar dos o tres cosas y tengo pruebas de ello, pero él no me mantiene y menos a mi hijo, como lo ha dejado ver”, dijo molesta Marjorie.

