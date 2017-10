Entregan becas de movilidad a estudiantes de Manzanillo

En la UdeC “se está formando el capital humano que después saldrá no sólo a buscar un empleo, sino a aportarle beneficios a Colima”: JIPS

“Este acto es un indicador de que las estrategias que se siguen para consolidar la internacionalización de la UdeC, están dando resultados”: EHN

Infoecos/Manzanillo

En ceremonia realizada este martes en el Centro de Tecnología Educativa del campus El Naranjo de la Universidad de Colima, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, el rector José Eduardo Hernández Nava y la presidenta municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, entregaron becas de movilidad internacional y nacional a estudiantes de licenciatura del puerto, la mayoría de los cuales estudia en la UdeC.

El rector, en su intervención, hizo un reconocimiento público a Gabriela Benavides y al gobernador José Ignacio Peralta, por el esfuerzo que realizan para entregar estas becas, y dijo que esto demuestra que “si los vínculos de la casa de estudios y los diferentes niveles de gobierno son estrechos, la internacionalización de la UdeC será más eficiente y los buenos resultados se verán ampliamente potenciados en el estado con la formación de los alumnos.”

Resaltó que esta vez se entregaron un total de 420 mil pesos distribuidos en 30 becas de movilidad internacional y cuatro para realizar estudios en alguna institución nacional, a los alumnos de esta casa de estudios.

Eduardo Hernández felicitó a los estudiantes beneficiados por tomar esta decisión, “la cual potenciará su formación y les otorgará una experiencia que los ayudará a crecer, porque realizar un intercambio académico fortalece su formación profesional y personal.”

Añadió que la participación de estos jóvenes en los programas de movilidad, “es un indicador de que las estrategias que se siguen para consolidar la internacionalización de la UdeC, están dando resultados.”

La internacionalización, finalizó el rector, “permite potencializar además los nichos de investigación de alto nivel, el intercambio de ideas, así como la participación en proyectos que trascienden fronteras, todo en beneficio de los estudiantes y en favor del desarrollo de la entidad.”

Por su parte, José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima, agradeció a la presidenta del Ayuntamiento de Manzanillo por colaborar en éste y otros programas de apoyos extraordinarios en beneficio de los estudiantes y de la población en general.

De igual forma, reconoció el interés del rector de la UdeC y la participación de la comunidad universitaria, “porque aquí se está formando el capital humano que después saldrá no sólo a buscar un empleo, sino a aportarle beneficios a Colima.”

Además, recalcó a los beneficiarios que “la experiencia que brinda una movilidad debe hacerlos sentir privilegiados y comprometidos con este esfuerzo de la sociedad, el cual aumentará su probabilidad de tener éxito en la vida, porque el dinero que destinamos a becas son recursos públicos, es dinero del pueblo de Colima que se invierte en movilidad, porque pensamos que este recurso debe generarle beneficios al estado.”

Este tipo de experiencias -finalizó- les puede generar mayores posibilidades de éxito en la vida, “los hará más productivos para apoyar mejor a nuestra comunidad, al municipio y al estado. Me da gusto estar en esta ceremonia porque aquí no sólo se construye el presente sino el futuro, un futuro de calidad que me permite ver con optimismo el Colima de mañana, que será mucho mejor que el que actualmente tenemos.”

Al tomar la palabra, la presidenta municipal Gabriela Benavides Cobos dijo a todos los presentes que la educación “es la vía necesaria para el desarrollo, y el gasto en educación es la mejor inversión que puede hacerse”.

Resaltó que este tipo de apoyos, desde su creación en 2013, se ha incrementado en número hasta cubrir más de 350 plazas de estudiantes, atendiendo con ello las principales necesidades de las familias del municipio. Reconoció, además, el apoyo en un 50 % que el Gobierno del Estado hace a programas de beneficio social como éste.

Apoyan estas becas –dijo- “porque tenemos fe en su capacidad y en que los viajes de movilidad y la responsabilidad que están asumiendo, va a cambiar sus vidas”. En este periodo -informó- entregarán como ayuntamiento 44 becas de movilidad en total, 34 para la UdeC, una para el Instituto Tecnológico de Colima (ITC) y las nueve restantes para la Universidad Tecnológica de Manzanillo (Utem).

Pamela Martínez Pantaleón, directora del Instituto Municipal de la Juventud de Manzanillo, expresó en su momento que la movilidad es un recurso importante que impulsa a la juventud del municipio, por lo que reconoció al Ayuntamiento porteño “por propiciar estas acciones y a la UdeC como líder en movilidad académica en el estado.”

En representación de todos los beneficiados, Norma Hueso Cárdenas, estudiante de Comercio Exterior de la UdeC, quien realizó movilidad a la Universidad Autónoma de Occidente, en Colombia, reflexionó que esta experiencia la ha motivado a pensar “que cada día es una aventura y a tomar decisiones, a solucionar problemas y hasta a cocinar.”

Por su parte, Dinora Rivera, quien realizó movilidad en el 2013 a Alemania, exhortó a la comunidad estudiantil a vivir experiencia; “así se valora nuestro hogar, nuestra gente y nuestro país”, comentó.

También estuvieron en la entrega de becas Óscar Javier Hernández, secretario de Educación en Colima; Genoveva Amador, directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica de la UdeC; Joel Nino, presidente de la FEC, y los regidores del Ayuntamiento Enrique García y Abel Jiménez, entre otros invitados especiales, además de los padres de los beneficiados.

