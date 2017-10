A media semana: Lo que el agua se llevó

Improductiva, sin provecho desde mi punto de vista, resultó la comparecencia que sostuvo la presidenta municipal de Villa de Álvarez, Yulenny Cortés León con prácticamente solo dos diputados para tratar el desgajamiento del pavimento de la calle Ayuntamiento, para lo cual la citaron en el Congreso. Pobres preguntas llevaron a respuestas igualmente pobres, nada positivo de saldo, sin asumir compromisos tangibles de ninguna de las partes. Observamos una hábil alcaldesa evadiendo en todo momento responsabilidades, sacando de la manga justificaciones y pretextos, en tanto los legisladores Héctor Magaña y Javier Ceballos, técnicamente muy desinformados, se pusieron de pechito para que los batearan cuanta pregunta escueta le hacían a Yulenny, quien solo se dedicó a capotearlos cual estuviera en la “Petatera”, ¡ah!, y obvio no desperdició la oportunidad para soltar su veneno.

Según lo dicho por Cortés León, a estas alturas no se puede emitir un veredicto oficial de los daños porque están a la espera de pruebas de laboratorio, empero no se necesita perder tiempo ni ser un erudito en la materia para darse cuenta a simple vista que las cosas se hicieron mal; si la vialidad presentó fallas a dos meses y dos días de su inauguración, fue porque se llevaron mal los procesos constructivos, reitero, no se requiere esperar a tener los resultados de laboratorio, los hechos saltan a la vista, luego entonces, podrán decir misa la manzanillense y un tal Rafael Zizumbo, superintendente de obra en la compañía CS Construcciones de Colima, S.A. de C.V., tratar de endosar factores externos que supuestamente debilitaron la cinta asfáltica o hasta agarrarse de la declaración del director local de la CNA, de que cayó una alta inusitada precipitación, solo que las fallas se habían denunciado con mucha anterioridad, semanas atrás donde los baches estaban al por mayor, de eso existe evidencia, la tormenta del 3 de octubre solo fue la estocada final a un cúmulo de ineptitudes.

Señores políticos, después de haber visto el circo de comparecencia en el Congreso que más bien pareció un debate por la alcaldía villalvarense, no sobra por demás decirles que como ciudadanos no nos interesa si se dan hasta con la cubeta por intereses políticos rumbo a las elecciones del 2018, lo que en realidad nos importa es que entreguen una vialidad como estaba proyectada de origen. Los dimes y diretes aguárdenlos para cuando lleguen las campañas, hoy queremos soluciones, nada más, ni nada menos, porque es mucho dinero tirado a la coladera, si sacamos cuentas, tomando que la calle en servicio duró apenas dos meses, el costo de uso resulta de casi 77 mil pesos por día, muy caro el error como para que anden tan campantes.

Por otro lado, este affaire debiera tomarse como un parteaguas para que desde ahora los órganos encargados de la supervisión de obras públicas, se pongan las pilas durante el proceso constructivo, dejen las cómodas oficinas con climas y realicen trabajo de campo, para qué esperar sea la madre naturaleza quien evidencie corruptelas que se dan y que al parecer no son pocas de uno u otro color, colorado o azul, si detectan corruptelas por parejo, que los metan al bote. Por cierto, a partir del lunes parece que parte del Cabildo afín a Yulenny despacha por la Benito Juárez, ahora sí se muestran preocupados, bien por ellos, lo malo es que parece que solo van a tomarse la foto del Face porque de ingeniería solo tienen las botas y el casco que se ponen.

PARA CERRAR

Contundente y claro fue Roberto Chapula en entrevista radiofónica este lunes, al confirmar que buscará la alcaldía capitalina que no irá con las siglas del PRI”. Si bien es cierto que Chapula no cuenta con la popularidad de hace una década, todavía posee su capital político, que le alcanza para el triunfo, siendo honestos, sus mejores tiempos pasaron, lo que es verdad, es con quien participe, le abrirá otro boquete al alicaído Revolucionario Institucional, pues es indudable que le arrebatará miles de votos.

