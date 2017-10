Baúles: Destruirán 400 hectáreas colimotas

No se discute si los seres humanos, para sobrevivir, nos vemos precisados a plasmar nuestra huella depredadora sobre la naturaleza; el problema es cuando esta huella va más allá de la sobrevivencia básica y se erige en huella depredadora por la ambición desmedida trazada en metas de empresas, la mayoría trasnacionales.

En Colima destruirán no menos de 400 hectáreas. Se trata de la empresa Peña Colorada, en cuyos planes está obtener 20 mil millones de dólares, a partir de la explotación de una nueva veta de hierro. Esta empresa, que no da paso sin huarache, ha sabido posicionarse en el “ánimo” de ciudadanos colimenses, políticos e instituciones educativas. Se entiende, pues, el silencio cómplice que cunde en nuestro territorio.

El miércoles 4 de octubre el alcalde de Minatitlán, Horacio Mancilla, informó ante medios de comunicación que habitantes de El Arrayanal, una de las comunidades de este municipio colimense, han iniciado protestas como reacción a los planes de la empresa minera.

El silencio de la clase política y empresarial de Colima seguramente se debe a la serie de empleos que Peña Colorada genera en la entidad y la región, con personal contratado de todo perfil en el área, desde profesionales hasta obreros capacitados en sus diversas modalidades. De ahí se explica, además, que el Consejo Estatal Forestal, que cuenta con representes de los tres niveles de gobierno, haya dado luz verde a este afán de ambición desmedida.

Cuatrocientas hectáreas son 400 hectáreas. Son 62 mil árboles de bosque destruido, cuya vorágine acabará con todo tipo de fauna.

El argumento es la generación de empleos. El fondo es la ambición desmedida. La minería, sea justificable o no, está destruyendo nuestro planeta. Y a los empresarios de este ramo les gustó en demasía nuestro país, y Colima no se diga.

Ojalá nuestro silencio cómplice, en aras de los empleos que genera esta empresa, no traiga consecuencias fatales para las presentes y venideras generaciones. Recordemos que la naturaleza siempre envía su acuse de recibo.

DEL BAÚL DE LOS RECUERDOS

LA SALIDA DE ÓSCAR HERNÁNDEZ. La negociación del Gobernador con los líderes sindicales del SNTE, Secciones 6 y 39, incluyó la renuncia del secretario de Educación, Óscar Javier Hernández Rosas. Se habla de que parte del paquete acordado es una que otra posición plurinominal a los liderazgos de estos gremios, como siempre se ha estilado en política. El problema es que en el ámbito nacional no está definido aún si el partido fundado por la maestra Elba Esther Gordillo irá en alianza con el PRI, porque hay quienes, desde ese instituto político, impulsan la propuesta de sumarse al Frente Ciudadano por México (PRD-PAN-MC) o a Morena-PT. Ya se verá, por otra parte, qué tan fructífero fue a maestras y maestros que se la juegan en las aulas, el prolongado plantón afuera del edificio de esta dependencia en Colima.

NUEVA DIRIGENCIA DEL PAN NO DA COLOR SOBRE EL FRENTE. El nuevo Comité Directivo Estatal del PAN no ha dado color sobre el Frente Ciudadano por México. El anterior dirigente, Enrique Michel Ruiz, anduvo muy activo con el proyecto que a nivel nacional están impulsando las dirigencias de PRD, PAN y MC. Julia Jiménez, quien relevó a Michel, ha sido muy cautelosa. Es posible que esté esperando la definición de la candidatura presidencial, pues la corriente que impulsa a Julia se la está jugando con Rafael Moreno Valle. ¿Y si el candidato resulta ser Ricardo Anaya? Culmino mi reflexión, recordando que desde hace meses advertí, en este espacio, que si las posturas de Ricardo Anaya y Margarita Zavala no llegaban a conciliación alguna, la candidatura sería para Moreno Valle. Zavala ya se fue, pero falta ver si Anaya opta por hacerse a un lado con el propósito de dejar silbando en la loma a la esposa del expresidente Calderón.

MALTRATO DE ANIMALITOS COMPAÑÍA DEL SER HUMANO. Todos los días perritos, gatitos y otros animalitos sufren la insensibilidad del ser humano. Colima es un vivo ejemplo, con animalitos maltratados y abandonados en vía pública y basureros. Es el reflejo de lo que somos. Demos gracias al Creador que la mayoría de la fauna no es domesticable.

Comentarios