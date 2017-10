Contra Chivas, no hay favoritismos

El guardameta de Monarcas Morelia, Sebastián Sosa, confía en que El Equipo de la Fuerza se siga haciendo fuerte en cualquier cancha y continúe sumando puntos que ayuden a conseguir el objetivo de clasificar a la Liguilla del Apertura 2017.

“En el futbol no existen favoritos, y menos cuando enfrentas a Chivas, una vez que el árbitro pita somos once contra once y 90 minutos en los cuales cualquier cosa puede suceder”.

Sosa explicó que los Rojiamarillos han aprendido del último descalabro que se tuvo, y confía en no volver a cometer los errores que llevaron a perder ante los Tiburones.

“Esperamos haber aprendido de los errores que cometimos en Veracruz, se nos escaparon tres puntos que hoy nos tendrían en una mejor posición, pero es tarde para lamentaciones, lo que nos dejó ese juego es un aprendizaje”.

Finalmente, respecto a la Asociación de Mexicana de Jugadores que se dio a conocer hace unos días, el portero de la Monarquía se mantiene a la expectativa de que avance en pro del futbolista nacional y extranjero que llega a nuestro país.

