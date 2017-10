Convocatoria para integrar el Sistema Anticorrupción

Recientemente el Congreso del Estado de Colima emitió una convocatoria para buscar a nueve ciudadanos que integrarán la Comisión de Selección, que será la encargada de nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, esto fue publicado en todos los medios de comunicación masiva del estado; es un avance significativo, sobre todo tomando en cuenta que ese sistema se venía atrasando en su integración.

El Sistema Estatal Anticorrupción en el estado pareciera ser que inicia bien, ya que se buscarán a nueve personas de tendencia ciudadana, esperemos que así lo sea; pues la ciudadanía es la que más se ha quejado de la corrupción, ahora está de parte de ella proponer a personas honorables, respetables y de buena fama pública, para que sean los encargados de vigilar que el Sistema Anticorrupción en el estado funcione.

¿Cuál es el riesgo que se corre y lo que no se debe esperar del Sistema Estatal Anticorrupción? Uno de ellos es que sea real y que las personas que integran esta Comisión, primeramente, provengan de la ciudadanía, que no estén involucradas en el quehacer de la cotidianidad de la cosa pública o, en su caso, que justifiquen los méritos de contar ser probos, honrados, respetables y de buena fama pública, pero estos valores y principios, a la vez, que queden bien acreditados y sobre todo que la ciudadanía en general los vea como tal; esto es, que le resulten confiables.

Lo que no debe suceder es que quien integre esta Comisión empiece con la desconfianza de la sociedad, porque, de ser así, estaríamos integrando una institución más y abonaría a la desconfianza generalizada; hay que recordar que la ciudadanía se queja de que existe un alto índice de corrupción a nivel nacional, y por supuesto que en el estado no es la excepción, si lo hacemos bien será un principio que favorezca para ir erradicando este mal que impera en México, pero el primer paso y el más importante en estos momentos, es crear la institución para combatir la corrupción a fondo y uno de ellos muy importante que de manera previa se debe de cuidar, es que los integrantes de esta Comisión, a quien encargará el Congreso del Estado la vigilancia de la eficacia del Sistema Estatal Anticorrupción, reúnan las características que den confianza a la sociedad colimense.

Las organizaciones: Abogados Académicos Independientes, A.C., ANAD sección Colima, A.C. y el Comité no Gubernamental del Estado de Colima, A.C., por conducto de su presidente, hemos discutido estos temas, y por supuesto que lo mejor para nuestro estado es contar con un Sistema Estatal Anticorrupción integrado por personas honestas, de ahí la importancia de que se busquen a las personas indicadas y que no se vayan a equivocar al nombrar a personas que no le vayan a abonar al combate a la corrupción.

Necesitamos erradicar la corrupción, el primer paso es hacer un Sistema Anticorrupción fuerte, y para que eso suceda es que sus integrantes sean independientes; esa es la tarea que tendrán los nueve ciudadanos que está convocando el Congreso. Ayudemos, nosotros los ciudadanos, y propongamos candidatos solo y únicamente a los que cumplen con ese perfil.

www.angelduran.com

Comentarios