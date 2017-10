Sociedad del conocimiento: ¡Cayó!

La muerte es dulce; pero su antesala cruel. Camilo José Cela

El pasado sismo que cimbró al centro del país, pasará a la historia como 19-S (19 de septiembre), dejó muerte, dolor, casas, edificios y estructuras devastadas; parecida situación vivida al sureste del país unos días antes. Ambos siniestros dejan al desnudo al sistema de protección de México y a la clase política.

Las acciones emprendidas por las autoridades fueron tardías, mezquinas. Las fuerzas castrenses por los videos circulados servían para retener los auxilios que la sociedad deseaba aportar. Incluso a organismos internacionales y nacionales se les prohibieron dar el apoyo personalmente, se les ordenaba llevarlos a bodegas del DIF.

Desde la semana pasada a través de mensajes, la población ironiza a la clase gobernante, sienten los ciudadanos que son objeto de burla, cuando los gobernantes de las entidades siniestradas solicitan que la población pida créditos, o declaran que se les apoyará con uno. Máxime que Peña Nieto recomendara hacer tandas de cuatro.

Lo anterior lastima, más cuando fue de conocimiento popular, a través de los medios, los apoyos económicos a México de las principales potencias, casas comerciales internacionales o transnacionales, así como las del país. Es cuando los ciudadanos preguntan: ¿a dónde fue a parar el dinero?

El 19-S debe poner en alerta a los organismos de protección civil de las entidades. No sólo se derrumbaron edificios nuevos, sino también muchos construidos después del terremoto de 1985. Infraestructuras de comunicación nuevas sufrieron daños; deben revisarse las autorizaciones.

Colima es una entidad que está dentro de estos fenómenos naturales, es necesario una nueva revisión de las viviendas, instituciones educativas, de salud, públicas, algunas pese a haber sido dañadas en los movimientos telúricos del 85 y del 2003, siguen funcionando, debe actualizarse su padrón y situación.

Además, hay quienes atentaron contra la democracia, al solicitar que el dinero destinado para los partidos políticos fuera suprimido, petición que se ha hecho en variadas ocasiones por quienes no conocen de la vida en sociedad.

Uno de los mayores críticos del dinero a los partidos, el legislador de Jalisco, en ningún momento ha solicitado que no se dé, simplemente su propuesta es que ésta sea más equitativa y realista, que cambiemos de fórmula en la otorgación y distribución. Dejar de financiar a los partidos políticos como se hace actualmente llevaría a que lo poco construido se venga abajo.

YULENNY, DE MAL EN PEOR

La pata de conejo que tenía la alcaldesa de Villa de Álvarez ya no tiene sus efectos, su actuación no sólo para los habitantes de esta comuna es negativa, sino en general, dentro de la entidad. Para un servidor no es de extrañar, mas sí hay que reconocer que como legisladora llevó recursos a su municipio, pero también cuando estuvo en el Congreso local dio muestra de ser una mala servidora pública.

Recordemos: fue vocera del movimiento de los motociclistas, olvidando que ya tenía conocimiento de la Ley de Vialidad y no dijo nada en su momento de aprobación, hasta que no surgió el movimiento contra esa norma. Cuando se aprobaron los últimos préstamos y críticas en el Congreso en contra del gobierno de Mario Anguiano, ella brilló por su ausencia.

Los villalvarenses sienten en carne propia su falta de conocimiento para gobernar. Yulenny llevará entre sus espaldas que su partido, el PAN, pueda caer en manos de Morena-PT en Villa de Álvarez. Será difícil que la alcaldesa pueda recibir el aplauso o, máxime, el apoyo de la ciudadanía para repetir en el cargo o en cualquier otro.

Para despedirme. El PT tiene varios años consolidándose como partido y como opción política. Morena es un partido que ha aglutinado a varios luchadores sociales, mas no se ponen de acuerdo. De figurar el general Gallardo en cualquier posición, van directo al desfiladero; alguien en ese partido debiera ubicarlo.

Comentarios