Diálogo SNTE-Gobierno estatal

El diálogo respetuoso entre los trabajadores de la educación y el gobierno estatal es el mejor instrumento para resolver las diferencias, cada una de las partes tiene una función muy importante de cumplir para lograr el objetivo de una educación de calidad a la juventud colimense y de común acuerdo, de seguro, lograrán una utilización más óptima de los recursos materiales y humanos dedicadas a la educación y en consecuencia, una sociedad más competitiva en la innovación, desarrollo tecnológico y mejores niveles de vida de los colimenses.

El diálogo, para que tenga éxito, debe compartir las responsabilidades comunes de las partes, por ejemplo, es responsabilidad de los líderes sindicales defender a los trabajadores de los abusos del patrón en el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, y es responsabilidad del gobierno estatal ofertar una educación de calidad a los educandos, para que ambos, trabajadores y gobierno, le den los colimenses la mejor educación posible para aumentar los niveles de vida de quienes reciben la educación.

Fue de gran impacto el acuerdo político entre el SNTE y el gobernador, los mexicanos y los colimenses no queremos luchas políticas interminables que socaban y desgastan la capacidad operativa del gobierno, se debe privilegiar el diálogo sobre la violencia a partir de cumplir con la responsabilidad de cada parte sin imponer decisiones de uno sobre el otro, y jalar juntos en la parte de responsabilidad común de cada uno. Solo con más diálogo y entendimiento se solventarán posibles conflictos futuros que deben evitarse para lograr el funcionamiento más productivo de todos los recursos utilizados en la educación.

En la lucha política pasada entre SNTE-Gobierno estatal no hay triunfo ni derrota, es el reacomodo natural de las fuerzas productivas en la educación y no debe existir un gafete de identidad de cualquiera de las dos partes como conflictiva e intransigente para lograr los acuerdos necesarios; debe asimilarse como una experiencia común para, en lo futuro, evitar el conflicto por medio del diálogo y la responsabilidad compartida.

Al igual a un general cuando conduce una batalla, el C. Gobernador del estado debe hacer trabajar el aparato del Estado con base en los lineamientos políticos y administrativos ordenados para lograr la optimización de los resultados, y los operadores políticos deben evitar le estallen los conflictos al gobierno estatal. Si bien se está logrando el objetivo con los acuerdos necesarios, el conflicto magisterial debió evitarse con un sano tratamiento político antes de la ruptura, en otras palabras, un general no está en la línea de fuego y es mejor prevenir que remediar, en consecuencia, la medicina preventiva debe ser surtida por los operadores políticos para no exponer al C. Gobernador en la línea de fuego.

El diálogo Gobernador-SNTE evitó las bardas que se construyen para hacer avanzar el conflicto, por ello, ante la carencia de operadores políticos, en persona el C. Gobernador abrió el diálogo y dio soluciones satisfactorias para las partes.

Que enseñanza nos deja el conflicto Gobierno-SNTE, la primera, ni vencidos, ni vencedores, son acuerdos políticos necesarios para conciliar las partes y regresar al bien común como meta compartida entre trabajadores y patrón; la segunda, la inestabilidad política no conviene a nadie, y los extremos deben eliminarse para participar de común acuerdo en la responsabilidad compartida de cada uno de los actores participantes; tercera, en caso que, alguna de las partes, busquen obtener beneficios políticos adicionales a los acuerdos logrados, queda la aplicación irrestricta de las leyes, pues, al final de cuentas, la ley nos iguala a todos.

NOTAS CORTAS

El jueves de la semana próxima, Augusto Gómez Villanueva, quien fue líder campesino al final del gobierno de Díaz Ordaz y un político que dio mucho de qué hablar en los años 70’s del siglo pasado, presentará sus memorias escritas en un libro con un aproximado a las mil páginas, ¿si a usted estimado lector le interesa la Antropología política?, asista al Auditorio del Archivo Histórico del Municipio de Colima, sito a un costado del Teatro Hidalgo.

