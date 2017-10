En pocos minutos …

Técnico del Porto tacha de “ridículo” el plan de Osorio

Sergio Conceicao, técnico del Porto de Portugal, calificó de “ridículo” el proyecto del seleccionador de México Juan Carlos Osorio, que ha dicho que dará planes específicos de trabajo a jugadores que participan poco en sus equipos.

Conceicao dirige en su equipo a cuatro mexicanos, Héctor Herrera, Diego Reyes, Jesús Manuel Corona y Miguel Layún, y deja claro que los jugadores ya siguen en su equipo un plan de trabajo para mantenerlos en forma, a pesar de la falta de juego.

“Tenemos nuestros preparadores físicos que tienen ese trabajo específico, ese plan individual para cada jugador. Y el señor Diego Reyes tiene un plan como todos los demás, está aquí trabajando con nosotros”, dice el estratega en declaraciones que reproduce el diario récord de Portugal.

“No sé en base a qué dice eso (Osorio). No se puede olvidar del juego en que los cuatro jugaron (contra Trinidad), en el que Corona fue considerado el mejor jugador del partido, Layún puso una asistencia y Herrera anotó un gol. Era mejor decir ‘Gracias, Porto, por poner esos jugadores con esas condiciones aquí'”, dijo Conceicao.

Puebla recibe a Querétaro en debut de Enrique Meza

Tras el receso del Apertura 2017, el conjunto de Puebla regresa con la motivación de estrenar técnico, en la persona del experimentado Enrique El Ojitos Meza; este viernes, los de la Franja reciben a Gallos Blancos de Querétaro.

Duelo de la Jornada 13 del Apertura 2017, al cual el conjunto de la Angelópolis llega con sólo ocho unidades, colocado en el lugar 17 de la competencia, sólo por encima de los Pumas.

El Ojitos está consciente del reto que tiene enfrente, por lo que lo primordial es comenzar a imprimirle su sello a un cuadro que parece que para este Apertura 2017 no tiene posibilidades de logros importantes, pero que buscará cerrar con decoro su participación.

Su rival, Gallos, suma 10 unidades y marcha en el lugar 14 de la Tabla General; los queretanos tampoco han logrado los resultados que esperaba para este torneo, pero querrá cerrar fuerte el Apertura 2017.

Puebla contra Querétaro se disputa este viernes en punto de las 19:00 horas en la Angelópolis.

Desmiente Bilic rumores sobre Chicharito

Slaven Bilic, técnico del West Ham United, aseguró que el mexicano Javier Chicharito Hernández no se encuentra desilusionado en el club inglés, después de algunos rumores que se dieron a conocer hace unos días.

“Alguien inventó los rumores de que no está contento en el West Ham”, dijo en conferencia de prensa. Además comentó que no decide aún si Chicharito visitará el sábado a Burnley, ya que no ha podido entrenar con el resto del equipo.

“Hay que tener en cuenta que Chicharito no entrenó con nosotros, que jugamos un partido como visitante el sábado y que solo entrenará el viernes, así que vamos a ver (si está en forma). Estoy esperando que esté disponible”.

