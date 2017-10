MicroOpinión

¡Y arranca el proceso electoral! Señoras, señores, jóvenes y señoritas, prepárense para tener visita, estén listos para recibir en sus casas a quienes hace más de dos años que no ven, a quienes aún no conoce pero se presentarán como si fueran sus amigos de toda la vida. Haga lugar en su alacena y espere los más curiosos regalos. Déjese seducir, pero no sea incauto, no se deje conquistar #ElPuebloManda

