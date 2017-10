Atracadero de sombras: Sebastián

Sebastián, el multicelebrado por sus numerosas y monumentales estructuras, digamos industriales, carece de espiritualidad escultórica. Y que conste que, siéndole un servidor fiel a su propia perspectiva, aquí en estos territorios provinciales de palmeras y limoneros se han asentado algunos de sus trabajos, (llamémoslos tropicales), no tan desmerecedores de esa espiritualidad advertida, sujeta –reitero- a mi particular sintonía estética, en comparación a otros iconos regados en el país, pomposamente impuestos con su idéntico sello. Realizados, en realidad, por un equipo de asistentes armadores de las supuestas obras arquitectónicas, donde éstas, desde luego, no se esculpen sino se arman. Las cuales, naturalmente, para otros visualizadores de las mismas no dejan de ser prodigiosas obras ad-hoc con una postmodernidad… si bien irremediable pero sin duda turbiamente desesperanzadora, y al fin sujeta al desmoronamiento de su entraña espiritual. De esta forma, entonces, las obras de Sebastián debo aceptar que relucen en esa impronta que demarca la propia época y realidad histórica, social, económica, política y cultural en México. En tal sentido, tendríamos que hablar de un arte hasta cierto punto pertinente, que, sobre todo en las metrópolis, en las ciudades cosmopolitas convulsas e incluidas otras hasta decadentes, encamina la espectacularidad envuelta en su desmembrado caos, versus –vuelvo a la carga- toda espiritualidad. Igual, decíamos, que toda urbanización industrial. Exenta, agregaríamos, de una gratificante visualización por parte de sus moradores. Nada benefactora que pudiera vislumbrar el reflejo placentero ante los ojos de esos habitantes, transeúntes cotidianos indiferentes entre los rincones de las urbes, incluidos los engranajes arquitectónicos trazados por Sebastián.

