Mejoran luminarias de puente peatonal

Fueron instaladas 11 luminarias LED, con las cuales se ahorrará 85% de energía

Infoecos/Tecomán

Con la finalidad de que los usuarios del puente peatonal, ubicado junto al parque Insurgentes, transiten de manera segura, la Dirección de Servicios Públicos sustituyó, por instrucciones del alcalde Guadalupe García Negrete, las lámparas dañadas que estaban en este lugar por focos de alta tecnología.

Así lo informó Francisco Javier Torres Romero, director de Alumbrado Público de la Dirección de Servicios Públicos del ayuntamiento municipal, quien señaló que fueron sustituidas 11 lámparas que estaban dañadas por focotubos de tecnología LED.

“Se cambiaron las lámparas dañadas del puente por nuevas luminarias con Tecnología LED de 18 watts con una potencia luminosa de 1500 lumens con lo que se dará una mejor iluminación con un ahorro de energía del 85% en cada una de ellas”.

Torres Romero señaló que con la sustitución de los focutubos se tendrá una mejor iluminación en comparación con la anterior, por lo que los usuarios podrán transitar sin ningún tipo de riesgo.

Por último, invitó a la población a hacer uso del puente peatonal y no arriesgarse a hacerlo por debajo de éste, con el objetivo de evitar algún accidente. Asimismo, solicitó el cuidado de las nuevas luminarias. “Invitar a la ciudadanía a que transite con toda confianza y no se arriesgue a cruzar por la avenida, además de no dañar las lámparas, ya que esto es a beneficio de toda la población, y pedirles que si observan a una persona dañado las instalaciones, hagan el reporte a las autoridades municipales”.

