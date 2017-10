Por error en sistema de tabuladores, Insúa descuenta 20 % del salario a trabajadores

Infoecos/Colima

El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, Arturo León Alam, denunció que el alcalde de Colima, Héctor Insúa García, descontó el 20 % del salario a los trabajadores en esta quincena, producto de los errores cometidos en su nuevo sistema de tabuladores, lo cual lesiona de manera grave las finanzas de los sindicalizados.

Señaló que “haciendo gala de su ignorancia y autoritarismo desmedido, Héctor Insúa ordenó lesionar la quincena de los trabajadores al descontar el 20 % de una supuesta deuda por un pago indebido, del cual nunca dio explicaciones ni a los trabajadores ni al Sindicato, lo cual indica que se verán afectados por cinco quincenas, está y cuatro más”.

El dirigente sindical mencionó que “los trabajadores no pueden ser afectados así, por un descuento que desconocen y con el que no están de acuerdo, el sueldo de los trabajadores no puede ser afectado de esa manera por una orden del presidente y sin un acuerdo”.

Recordó que la Ley de los Trabajadores y la Ley Federal del Trabajo prevén la protección debida al salario de los trabajadores, “y esto Insúa lo desprecia y lo desobedece sin pestañear”.

León Alam denunció que nadie actúa en contra del alcalde, “ni los diputados, ni los regidores, ni el Procurador, Insúa cumple el lunes dos años de hacer lo que se le da la gana y nadie se atreve a ponerle un freno”.

Dijo que el edil colimense se acabó el parque vehicular, “agredió a los comerciantes, acabó con el relleno sanitario, violó flagrantemente los reglamentos de construcción afectando a muchos ciudadanos y se adueña de las quincenas de los trabajadores como hacendado en tiempos de Porfirio Díaz”.

Hizo un llamado a los ex presidentes municipales, diputados, exdiputados, “en donde esté Federico Rangel de quien tantos señalamientos hace Insúa; dónde están los diputados o los aspirantes a la Alcaldía como Roberto Chapula, Leoncio Morán y otros que dejan que Insúa este acabando con el municipio y con su gente”.

Finalmente mencionó que Héctor Insúa García “es el peor presidente municipal que haya tenido nuestro municipio. Concreta hoy una canallada más en contra de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Colima”, al descontarles el 20 % de su quincena de una supuesta deuda por un pago indebido.

