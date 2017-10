Red política: ¿Harakiri político-electoral?

Al PRI, a sus liderazgos, no les conviene que el exgobernador Mario Anguiano Moreno sea exhibido como un corrupto, como políticamente lo han pretendido hacer creer el PAN y el grupo político priísta que tuvo el poder hace 20 años.

Primero el PAN, cuando tenía la mayoría en el Congreso del Estado, promovió una serie de denuncias y acusaciones contra el exmandatario por presuntos malos manejos o desvíos de recursos, pero éstas no han prosperado ni se ha procedido. Al mismo tiempo, el “fuego amigo” que ha lanzado y sostenido ese conocido grupo político del PRI en contra de Mario desde que era precandidato a gobernador, no ha sido suficiente para que las autoridades locales o federales actúen contra el exgobernador y algunos de sus funcionarios.

Lo que ha trascendido es que la Secretaría de la Contraloría del Estado ha mandado llamar a cuentas a exfuncionarios del gobierno de Mario Anguiano y ha fincado responsabilidades en algunos casos, sin que los resultados se den a conocer.

En el caso de Mario, al parecer no se tienen los elementos suficientes o contundentes para sancionarlo de lo que se le acusa, por lo cual tampoco ha surgido alguna acción legal por parte de la Federación o de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, en donde seguramente han concluido que las acusaciones son, fundamentalmente, de tipo político porque no se tienen pruebas contundentes que demuestren que Mario habría incurrido en actos de corrupción.

Esto viene a colación porque se ha anunciado que el Osafig estaría al fin presentando los informes de resultados de las auditorías que ha realizado al gobierno de Mario Anguiano y se ha ventilado que habría irregularidades en el manejo de los recursos, por lo que se aplicarían sanciones al exmandatario y a exfuncionarios de su administración, lo cual, sin embargo, no ha sido confirmado por un dictamen de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado y por la aprobación del pleno.

En este contexto, un claro ejemplo de que este asunto es político y de la mala leche con la que ha estado actuando el Osafig es el caso de Gustavo Allen Ursúa Calvario, quien fuera secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Y lo decimos así porque llamó la atención que el exfuncionario desmintiera pública y categóricamente, con pruebas, las acusaciones del organismo fiscalizador.

Lo importante es que Gustavo Allen dio la cara ante la opinión pública para aclarar en rueda de prensa que los señalamientos del Osafig son falsos y dolosos, al asegurar que no se gastaron recursos porque no se realizaron los trabajos asignados para ello. Y lo hizo con documentos en la mano ante los representantes de los medios de comunicación, ante quienes demostró con documentos fehacientes que el gasto y los trabajos sí se realizaron, lo cual fue avalado por la Auditoría Superior de la Federación, al no realizar ninguna observación en este rubro de seguridad.

Ahora, la última palabra la tiene el bloque que encabeza el PRI en el Congreso del Estado. En el terreno político están dadas las condiciones para no crucificar a Mario Anguiano, quien incluso podría lidiar con una eventual sanción ejemplar y terminar como un exgobernador que solo incurrió en pecados que ameritan sanciones administrativas, por lo que se espera que los legisladores priístas aprueben solo este tipo de sanciones y no alguna inhabilitación o regreso de millonarias cantidades de dinero.

Al menos que el PRI se quiera hacer el harakiri para el 2018.

