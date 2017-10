Es curioso cómo en los pequeños detalles se encuentran las grandes verdades, y como estos detalles se magnifican desde la lejanía de varios cientos de kilómetros. Pues desde la distancia se alcanza a percibir el olor de la voracidad y vileza que embriaga a los que traicionan sus palabras mientras mutilan sus principios.

Hoy, mis estimados lectores, hago mi debut en medios con una columna en este distinguido diario, al que agradezco por abrirme una ventana para expresar lo que pienso, pues si bien es cierto que no soy una pluma afilada, soy un joven práctico y observador.

Jalisciense de nacimiento y colimense por la más grande de las voluntades, al que le palpita el corazón por el enamoramiento que recubre cual manto desde el coloso de fuego hasta el paraíso de sus playas. Administrador de profesión y soñador por vocación, me he terminado de enamorar de mi México, de su tierra y su gente.

Soy un cuadro tricolor perteneciente a esa generación perdida en la que ni somos de los “nuevos” pero tampoco de los viejos. Un orgulloso hijo del milenio dedicado a observar con detalle empírico a la vida y su política.

De algunos días a la fecha, desde mi oficina, en la muy lejana capital de nuestra nación, he seguido a detalle la vida política de mi patria chica, pues desde las entrañas de la maquinaria federal, uno alcanza a ver con más claridad los escoyos que saltan a la vista en las antiguas tierras del Rey Collimán.

Tan real es que en política uno paulatinamente pierde la fina capacidad del asombro, como también es cierto que aún sin asombro a uno le llega la sorpresa por la creatividad y bajeza en las artimañas que algunos grillos actores pueden generar.

Pues justo en este momento histórico y en la remembranza del pasado casi inmediato, he observado en la vida partidaria una dinámica que me recuerda a las palabras de Cristina II, donde con la delicadeza de una reina sueca, mencionaba que la ambición genera traidores. Entendamos a un traidor como alguien que con deslealtad y alevosía atenta contra sus principios y la confianza de quien en su persona confiaba.

Según Napoleón Bonaparte: “sólo hay dos palancas que mueven a los hombres: el miedo y el interés”, y según una paráfrasis de Confucio sobre que la verdad depende de solo predicar lo que se practica. Es que la traición, ya sea por ambición o despecho, es una deserción a la coherencia, pues en esta disparidad del actuar con lo que en algún momento se predica –en cualquiera de los tres tiempos verbales-, es que en lo neófito de mi parecer encuentra el más grande de los errores en política, pues uno puede ser como quiera, defender lo que más le convenza, decir lo que la preparación o la ocurrencia le insista, mientras se mantenga fiel a sus palabras, ideologías y principios.

Insisto en no fungir como juez ni verdugo de los antes mencionados, pero a veces es necesaria la palabra de quien, desde la ignorancia intrínseca, da un consejo; pues, aunque los tiempos no apremian y la legítima, pero apresurada ambición incita a levantarse al calor de una efímera coyuntura con la grata idea de arrancar con la labor de posicionarse ante una contienda.

Hay que tomar una larga bocanada de aire cargada de paz y serenidad, pues a esta competencia aún le faltan algunos kilómetros de baches para iniciar.

Dice el conocimiento popular que “no por mucho madrugar amanece más temprano”, y con copia al carbón para todos los que aspiran cuando respiran, les comento que en la farándula existen máximas y una de ellas es que en la forma está el fondo. Calmen con entera serenidad el hervor de las ansias.

Antes de culminar mi primera participación en el decano de la prensa colimense, quiero enfatizar la importancia de la coherencia de la veracidad que legitima y fortalece; pues, alguien que no se es fiel en lo poco, no nos será fiel en lo mucho.

Pues, mi estimado lector, a mi muy particular gusto, no hay que jugar al palo encebado sin siquiera saber cómo treparlo, pues así jamás se logrará alcanzar el premio de la cima del palo. ¿Qué puede esperar la ciudadanía de quien no se aguantó y mediante la improvisación de infundio de carácter improbable se quiso comer la torta antes del recreo por la prisa y vileza de la voracidad?

CC para los interesados: traten de aspirar sin caer en el largo suspiro que enmudece, pues el poner todas sus canicas en una contienda que aún ni siquiera inicia, es arriesgarse en vano. Es caer en la posibilidad real de quedarse sin nada que apostar, antes de empezar a jugar.

*Director de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

