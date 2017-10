San Jerónimo y Villa de Álvarez completan cuartos de final

Infoecos/Colima

San Jerónimo y Villa de Álvarez, los últimos en entrar a la fase de cuartos de final del Torneo de Liga Roberto George Gallardo, del balompié Supermáster del Recuerdo, que este fin de semana cerró su fase regular versión 2017.

San Jerónimo entra merced a su meritorio 3 a 1 sobre el líder Deportivo Uve, con 2 goles de Luis Torres 1 y 1 de César Solano; por Depor marcó su ariete Juan Muñoz.

Los villalvarenses lo hicieron empatando a 1 ante San Francisco, anotando Carlos Padilla y José Alfredo Lobato, respectivamente.

Los otros seis invitados son Deportivo UVE, Imperio, Oro, San Francisco, Atlético Quesería y Taxistas Leones Negros, en este orden, siendo el séptimo San Jerónimo y el octavo Villa de Álvarez.

El Imperio cierra goleando 7 a 0 al Real Centenario y termina en el subliderato. Goles de Diego Rivera 2, Victorino Romero 1, Jaime Rodríguez 1, Carlos Galván 1, Saúl Villegas y Héctor Magaña.

El Suterm golea 6-1 a Educación Especial Originales, pero no le alcanzó para ser de cuartos de final. Las anotaciones fueron de Rogelio Hernández 2, Jesús Casillas 2, Guadalupe Elizondo 1 y José Luis Michel 1. Por EE, el par de Rafael Marcial.

Alvica fue otro que buscó uno de los dos boletos finales, pero, pese al 3-0 sobre SNTSS, se quedó con la esperanza. Los goles los hicieron Francisco Martín Ruiz 2 y Elías Martínez 1.

Gran cierre del Atlético Quesería, 8-3 a Toros Colima, con 2 de Héctor Rivera y Miguel Ursúa, 1 marcaron Germán Flores, Abel Flores, Juan Meza y Urbano Gómez. Para los bureles anotaron Aurelio López, Víctor Pimentel y César Valencia.

Taxistas refrendó su sexto lugar goleando 7-0 al Cruz Azul, despachándose con 6 Jorge Vázquez; el otro lo hizo Miguel Mancilla.

Unión Colima Tonila sacó empate a 4 al Deportivo Oro, con goles de Francisco Espíritu 3 y Martín Espíritu 1, por tonilenses. Para áureos, 3 de Leobardo Jiménez y 1 de Miguel Sánchez, Héctor Alcaraz y Jesús Luna.

Descansó Universidad de Colima.

CUARTOS DE FINAL

En esta ronda se enfrentarán Deportivo UVE (1) vs Villa de Álvarez (8); Imperio (2) vs San Jerónimo (7); Oro (3) vs Taxistas (6) y San Francisco (4) vs A. Quesería (5).

Comentarios