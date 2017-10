Atlas busca cuarto triunfo en fila cuando reciba a Morelia

En duelo de “hermanos”, los equipos de Atlas y Morelia se verán las caras en busca de dar un paso importante hacia la liguilla, en juego correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

La cancha del estadio Jalisco será el escenario donde estos equipos midan fuerzas y donde el esférico comenzará a rodar este martes a partir de las 21:30 horas.

Sin ser brillante en su accionar, el cuadro tapatío suma ya tres victorias en fila y no sólo ha logrado un margen en la lucha por el no descenso, sino que ya no ve tan lejos una posible liguilla, al estar únicamente a dos puntos del octavo puesto.

Para ello, el cuadro que dirige José Guadalupe Cruz requiere mantener ese orden defensivo y ser certero al frente como lo ha sido en los últimos encuentros.

La Furia Rojinegra, que suma 16 puntos, presenta cinco triunfos en los últimos 10 duelos en casa ante su rival en turno por dos derrotas y tres empates.

Mientras que los “purépechas” quieren su tercera victoria en fila y consolidarse en zona de fase final, para lo cual necesita sumar en esta visita, ya que un revés lo haría salir de zona de liguilla.

Ante Guadalajara, los pupilos de Roberto Hernández fueron superados y tuvieron una alta dosis de fortuna para salir con un triunfo; sin embargo, necesitan enmendar el camino y regresar al futbol que los ha llevado a ser uno de los mejores ocho cuadros del certamen.

Los michoacanos, que suman 18 puntos, tienen cuatro victorias en los 10 más recientes duelos ante los tapatíos celebrados en cualquier campo, por la misma cantidad de “descalabros” y dos igualadas.

