Celta de Vigo golea 5-2 a Las Palmas

El Celta golea por cinco a dos a Las Palmas con triplete de Iago Aspas, y los tantos de Mor y Hernández, amargaron la fiesta de debut de Pako Ayestarán, que vio cómo un vendaval celeste metía a los locales en zona de descenso.

Las Palmas, mejor asentada en el inicio, vio cómo su debilidad defensiva volvía a jugarle una mala pasada. Emre Mor no desaprovechó la oportunidad de Unzué. El turco batió a Chichizola en la primera que tuvo. Un pase de Wass, lateral por circunstancias, destapó su talento para que el ’21’ celeste abriera la lata al cuarto de hora. Alegría por un lado y caras largas por el otro. El segundo tanto del Celta no se hizo esperar. Iago Aspas vio la fragilidad de Borja Herrera y con un regate se llevó al joven lateral, tiró y Chichizola, que sacó el pie, no pudo hacer nada. Dos a cero y más pena que gloria para los amarillos.

En el complemento, Aspas marcaba su segundo gol (0-3). Baño de gloria para el atacante, que hundía a los grancanarios. A los cinco minutos, el meta Rubén vio injustamente la roja. Con uno más, Las Palmas quiso ir a por la épica. Un objetivo irreal. El Celta los mató al contragolpe. Hernández mandaba un zurdazo al fondo de la red para hacer el 0-4. Y Aspas cerraría su noche de gloria con el 0-5. Vitolo y Rémy maquillaron el resultado con sus goles.

