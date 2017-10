Hay que decirlo: El derecho a votar y ser votadas

Las mujeres, con el paso de los siglos y alrededor de todo el mundo, han librado interminables batallas por el respeto al espacio que debidamente les corresponde en todas las áreas de la sociedad. En México, un país que se sacude con éxito y a buen ritmo la etiqueta de “machista”, se puede considerar el día de hoy como un motivo para alegrarse.

Lamentablemente, las nuevas generaciones, especialmente las mujeres, cabe resaltar, olvidan que un día como hoy, pero de 1953, apareció en el Diario Oficial de la Federación un decreto de reforma al artículo 34 constitucional en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas. Este decreto es fruto, entre otras cosas, del talento político de Amalia Caballero de Castillo Ledón, quien aprovechó magistralmente la entrevista que sostuvo con el entonces candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines, quien convirtió en promesa de campaña otorgar el voto a la mujer después de ser electo y cumplió. En las siguientes elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados, se eligieron a las primeras siete diputadas, que conformaron parte de la XLIII legislatura de periodo 1955 a 1958.

La participación de la mujer en puestos electivos de los tres niveles de Gobierno ha sido constante y en ascenso, abarcando no solamente el derecho al sufragio, sino también participación en los debates, discursos y ensayos con los que se elaboran las políticas públicas de asistencia social y desarrollo.

En el estado de Colima, para este proceso electoral 2018, las mujeres tendrán una elección histórica, pues al menos el 50 por ciento de las candidaturas están aseguradas para ser encabezadas por ellas. Es decir, la entidad ha respaldado la paridad de género de forma vertical y horizontal. Ahora los partidos se enfrentan a la siguiente etapa del reto: elegir a los cuadros políticos femeninos más experimentados y viables para ganar la contienda, así como de no dejar de preparar a sus jóvenes para los comicios 2021.

En lo personal, hay que decirlo, confío plenamente en que las mujeres aprovecharán estos espacios que buscan subsanar un poco los atropellos de los que históricamente han sido víctimas. No solo eso, sé que sabrán hacer un excelente papel como candidatas, como ganadoras y como ciudadanas ejemplares. No me molestaría ver un Congreso lleno de mujeres, porque sé que siempre llegarán las mejores.

LA AVENIDA AYUNTAMIENTO DE YULENNY

Aún no se ve maquinaria, trabajadores y a veces ni personal de Tránsito sobre la afectada avenida Ayuntamiento, al norte de Villa de Álvarez, que se destruyó en las pasadas lluvias. Los negocios sobre la avenida están pagando la baja en sus ventas por la disminución de afluencia vehicular. Los vecinos estamos rodeando más para llegar a nuestros hogares y los villalvarenses en general están poniendo en duda la explicación oficial. Esperemos que pronto sea intervenida, y dicho sea de paso, también la Av. Pablo Silva, la Benito Juárez, la Tecnológico y por favor, la Prolongación Hidalgo.

