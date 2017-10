Análisis Político: 74 aspirantes sin partido a la presidencia

La carrera presidencial ya inició ni duda cabe, porque estamos a punto de terminar el año 2017, y ya hay bastantes avances de los partidos para que en noviembre o diciembre a más tardar den a conocer a sus precandidatos, y al inicio del 2018 postulen oficialmente a sus candidatos, por lo pronto son 74 los aspirantes sin partido o independientes, como Margarita Zavala, que solicitaron al INE contender como candidatos a la Presidencia de la República.

A partir de que se entregue una constancia a los aspirantes, éstos tendrán 120 días para reunir al menos 866 mil 593 firmas, equivalentes a 1% de la Lista Nominal de Electores, que deben recolectarse en al menos 17 entidades federativas.

Todos los partidos están en negociaciones y están por finalizar su decisión. En el caso del PRI, más de 10 mil delegados de todo el país se reunieron hace unas semanas en Asamblea General en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México para acordar las nuevas reglas internas del partido, entre éstas, se quitaron los candados para que algún buen perfil externo pueda ser aspirante presidencial y no sea rechazado, porque con ese nuevo acuerdo nacional ya no estará obligado a tener como mínimo 10 años de ser miembro del PRI, ahora establecieron; “Siempre y cuando el prestigio y la fama del ciudadano elegido pongan al partido en condición competitiva para ganar”.

Pareciera que esta decisión de la asamblea nacional fue el destape del tapado, pues ya trascendió que el acuerdo más relevante fue para abrirle las puertas a José Antonio Meade, quien ha laborado en diferentes sexenios con diferentes partidos y grupos logrando éxitos y muchos amigos, no está afiliado al partido, lo que lo hace más rentable su precandidatura, sin embargo, además de Meade también sobrevive Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue agredido verbalmente por los ciudadanos al momento de pretender acercarse a los lugares afectados por el terremoto en la Ciudad de México. Pero también están las figuras del secretario de Educación, Aurelio Nuño, y el de Salud, José Narro Robles, a quien prácticamente una corriente priísta y de la UNAM ya lo abanderan. Finalmente se apuntó en la lista Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, quien es hijo de nuestro paisano expresidente Miguel de la Madrid Hurtado.

¿HAY DIVISIÓN O DEPURACIÓN DEL PRI EN COLIMA?

Este martes nos reunimos los miembros del Círculo Colimense de Analistas Políticos con el Delegado Nacional del PRI en Colima, Raúl Moreno Wonchee, para intercambiar puntos de vista como comisionado nacional del tricolor. Raúl, aunque nació en Guadalajara, Jalisco, tiene familiares en Colima que están al margen de las actividades políticas, Raúl tiene amplia trayectoria en el PRI nacional desde 1978, ocupando diferentes cargos relevantes, y en dicha charla recibió una lluvia de opiniones personales, cuestionamientos y percepciones sobre la problemática del PRI en la entidad y en los municipios, valorando también las diferentes renuncias de algunos liderazgos del comité estatal, como Miguel Chávez Michel a quien consideramos experto en las tareas procesales durante años, comentamos la renuncia pública de Édgar Larios exsecretario de Organización, así como los líderes municipales del partido en Villa de Álvarez y no hace mucho el de Manzanillo, lo que hace suponer, aunque sin bases, que hay problemas internos de división, que puede ser también depuración antes del inicio del proceso.

Tenemos el acuerdo moral entre los columnistas de no publicar comentario alguno de los altos funcionarios de los diferentes partidos en estos encuentros cuando exponen sus puntos de vista personales sobre la problemática, salvo que sean temas de interés social, pero Raúl consideró conveniente no engancharse en temas locales, y expuso la problemática nacional del tricolor, sin embargo, reconoció que nuestros puntos de vista son relevantes y que serán debidamente analizados en su oportunidad.

Sabemos cómo analistas que las renuncias o cambios en los partidos son temas comunes ahora en la actualidad, son los retos de los nuevos tiempos, sobre todo cuando a los jóvenes se les da la oportunidad en los liderazgos del partido y no tienen la experiencia ni la tolerancia o lealtad necesaria para afrontar y respetar las decisiones cupulares que se dan de arriba hacia abajo para que se cumplan, esta costumbre que es ley y común en todos los partidos, es también la regla básica que los sostiene para lograr triunfos electorales aquí y en todo el país.

No podemos cuestionar tampoco que por la sustitución de Enrique Michel en la presidencia del PAN este partido está dividido y en la lona aunque la lucha allí es más frontal y grave. Por tal motivo, estas recientes renuncias en el PRI no lo dañan tanto si éstos fueran liderazgos fuertes estatales o municipales, aunque reconocemos que sí causan mucho ruido, pero lo único que podemos asegurar es que tanto el PRI, el PAN, el Verde Ecologista, PRD, Morena, PT, etc., todos tendrán también sus problemas internos porque deberán negar pronto ciertas candidaturas a quienes estando como dirigentes no pudieron aprovechar esa gran oportunidad política de crecer y lograr buena presencia política.

(abelglezs@gmail.com)

Comentarios