Sociedad del Conocimiento: ¿Desfundado el PRI Colima?

No. El PRI, es un partido que camina a nivel nacional y estatal a un barranco difícil de salir. Desde que esta administración federal obligó a los priístas a modificar sus estatutos en lo social para poder llevar a cabo las reformas estructurales de Peña Nieto, comenzó su declive.

En Colima a los militantes de este organismo les cuesta trabajo entender los planteamientos democráticos instrumentados por el priísta o el ciudadano 01. Nacho Peralta ha permitido a la dirigencia, comités directivos, seccionales, actores políticos y militancia, el que decidan cuál es el mejor camino, mas éstos quieren seguir en la ubre.

Este triste cómo quieren seguir dependiendo de directrices, no se atreven a buscar sus propios cauces institucionales para salir adelante, es decir, si JIPS no decide, ellos no caminan, sino les dan financiamiento, menos se mueven. No quieren poner nada de sus bolsas, ni lo mínimo, pese a que a la estructura se dan pagos elevados.

Indudablemente la mayor parte de los funcionarios del gabinete hasta el momento no les ha hecho más fácil la labor a los priístas y su dirigencia, al revés se las han entorpecido, pero también éstos últimos no han hecho nada por mejorar su entorno social, político y económico. Rogelio Rueda, presidente del CDE, es un excelente político y administrativo, así lo dejo sentir cuando fue secretario general de Gobierno, pero como líder ha resultado un fiasco, no fue, gratis que perdiera en los procesos últimos.

El principal error cometido por lo jerarcas de este partido, fue el haber entregado desde que inició esta administración estatal, Manzanillo a Virgilio Mendoza y al Verde Ecologista, posteriormente fueron Armería y Minatitlán. Esto comenzó a poner a la militancia, dirigencias municipales restantes en aprietos.

La falta de cuadros priístas es notoria, los pocos no van a entrarle en el 2018 porque saben que perderán, los restantes sí, porque no cuentan con decencia, el caso más concreto se visualiza en el CDM de Tecomán. Las renuncias de connotados priístas, de presidentes de CDM, la falta de presencia de éstos en los actos de Gobierno, de partido, ponen a Rogelio Rueda ante un panorama en que habrá de tomarse medidas para que puedan llegar a un 2018 en que sea como partido.

El principal estratega de las alianzas durante tres sexenios, el Lic. Miguel Chávez Michel, también renunció, este hecho habla por sí solo, de lo que puede estar sucediendo. La última renuncia de Édgar Larios finiquita el periodo de Rueda en el mismo. La gran pregunta: ¿Quién podrá sustituirlo? Que tenga la calidad moral, ciudadana para tal encomienda. Lo cierto, la militancia manifiesta que si ponen al famoso Kike, las renuncias van a ser mayores, de igual forma, del famoso estratega.

Desde el periodo como gobernador Moreno Peña, este partido dejó de tener cuadros políticos, los creados por el fernandismo, todos perdieron en las urnas. Los cuadros creados por el exgobernador Carlos de la Madrid(+), algunos de ellos rescatables fueron bloqueados, tuvieron que emigrar a otros partidos, otros a sus negocios.

Los sucesores de Fernando Moreno (Gustavo, Silverio, Mario Anguiano), ninguno tuvo la cultura de crear cuadros, ni siquiera funcionarios jóvenes rescatables. Hoy, algunos quieren culpar al gobernador, mas la verdad, es que Nacho Peralta ha hecho lo correcto, lamentablemente en el PRI no lo han entendido.

Lejos están aquellos días que las estructuras y la militancia tenían comunicación, que los actores políticos regresaban a las comunidades, que los priístas pagaban sus cuotas, ponían dinero para que el PRI funcionará aunque no hubiera un proceso electoral, iban en pos de los líderes de colonias, barrios y comunidades. Deseamos lo mejor a este partido y a sus militantes.

Lo que se ve y no se cuenta. El secretario general de Gobierno ha sido aplaudido no solo por sus aciertos, sino por contar con un gran equipo de trabajo. Felicidades.

