Govea–Ochoa, duelo de mexicanos

Omar Govea, mediocampista del Royal Excel Mouscron, reconoció que le encantaría hacer un gol a su compatriota Guillermo Ochoa, cuando este viernes se mida su equipo ante el Standard Lieja.

“Me encantaría anotarle, pero lo principal es salir por los tres puntos, ganar, que es lo más importante para el equipo, pero si me toca anotar, sería más especial, señaló el jugador del Mouscron.

El potosino, canterano del América, aseguró que será un compromiso especial el hecho de encarar a Ochoa en esta jornada 11 de la Proleague de Bélgica, pero esperan hacer pesar su condición de local y superar al Standard.

“Va a ser un partido muy atractivo, es un partido también muy especial por el hecho de jugar contra Memo; es un buen equipo, ellos van a venir a buscar ganar, pero nosotros estamos en casa, vamos a intentar hacer valer nuestra localía y vamos a salir por los tres puntos”, dijo el mexicano en entrevista concedida a Notimex.

Con tres goles en el futbol belga y con la regularidad que necesitaba en Europa, Govea afirmó que su experiencia en una máxima categoría ha sido como lo esperaba tras jugar en el filial del Porto en las dos campañas anteriores.

“Ha sido como lo pensaba, a eso vine a jugar, a entrenar y dar lo mejor de mí para dar resultados. Era lo que yo quería, mostrar mis capacidades en primera liga, y ahora que me dieron la oportunidad quiero seguir así y continuar el buen ritmo, el buen camino”.

Aunque ve difícil la posibilidad de ser convocado a la Selección Mexicana, el futbolista formado en las fuerzas básicas del América trabaja día a día a la espera de un llamado para estar en el tricolor, a menos de un año para la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Estoy dando lo mejor de mí en cada partido, cada entrenamiento, en el día a día, para buscar una oportunidad en selección, no sé si sea mucho o poco tiempo, pero voy a entregar lo que está en mí y buscar esa oportunidad, y si llega hay que aprovecharla. Sé que no es fácil, tengo que luchar contra los mejores de México, pero me siento bien, puedo competir con los de mi posición”, finalizó el mexicano.

Comentarios