Arte Total : El arte y la cultura en Ecos de la Costa

¡Así empezó todo! El arte de contar historias sobre el arte en esta columna Arte Total, empezó el 20 de marzo de 2007 en Ecos de la Costa, el medio informativo Decano de la Prensa en Colima. Ahora en 2017, diez años después de aquel inicio, comentamos con el joven director general Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez (31 de enero, 1990) sobre la importancia del periodismo cultural.

Por un lado, estuvimos de acuerdo en que no se puede prescindir de la cultura. El arte es una forma de comunicar las ideas que rodean al ser humano, la cultura, se vive en ella, dentro de ella y rodeado de ella todo el tiempo. Todos los elementos que te son imprescindibles vienen de la cultura del hombre, que es más que una manifestación artística. La cultura es la huella y creación de las personas sobre la tierra.

Manuel Trujillo llegó a la Dirección General de Ecos de la Costa el 26 de septiembre de 2016. Sabe de la difícil incursión dentro del arte en cualquiera de sus manifestaciones. Se reconoce escritor desde los 16 años en los que incursionó en la poesía, también como todos, encontró el juego y el orden en la palabra, y fue orientando su pluma hacia el ensayo y el cuento. David Bowie ha sido su máxima influencia en la adolescencia y su vida por lo que siempre está pendiente de las tendencias en el arte, la moda y la música.

Hubo acuerdo al aceptar que la labor del periodista cultural tenía que realizarse con investigación y estar al día, de ahí que coincidimos en que el periodismo es excepcional en ese sentido y que, para esta fecha, una vez cumplidos 90 años, haría un recuento de los diez años de mi participación dentro de las páginas culturales con la columna Arte Total en Ecos de la Costa y con un enfoque del orden histórico para que el lector tuviera una visión panorámica.

El tiempo ha pasado veloz y próximo al cumpleaños de Ecos de la Costa, Manuel Agustín decidió mover la energía, empezando por el reacomodo de la oficina que le permitió “liberar la energía estancada y cansada”.

Manuel cumplió un año en la dirección de este medio informativo y desde que es director dejó de escribir columnas políticas para escribir una especie de ensayos sobre temas sociales y filosóficos. Uno de sus proyectos es: Políticamente incorrecto.

También ha pasado un año en el que sigue su curso la página completa de Arte Total. El director ha permitido la exposición de la diversidad de enfoques. Hay un cambio físico, metafísico y espiritual. Un hecho importante que puse en la mesa es que Arte Total, la página cultural no podía desaparecer del periódico, defendí su espacio.

Encontramos un punto de acuerdo al comentarle que, en Colima, Ecos de la Costa además del ser el Decano de la Prensa, desde sus inicios hablaba en pequeñas notas, sobre los hechos culturales de la entidad.

Planteó entonces que, para el aniversario de Ecos de la Costa, al cumplir 90 años, relatara cómo había vivido esos diez años y qué cambios había observado.

Me gusta el periodismo que busca los grandes talentos, grandes nombres que son capaces de emitir criterios, de valores muy respetables, comportarse a un nivel de crítica de excelencia, o por lo menos de reseñas dignas.

Poco me agrada ser periodista que solo asiste al evento para hacer una reseña ligera. Mi profesión me permite abordar el evento desde múltiples ópticas. Busco la nota, estoy informada y al día en los eventos culturales locales, nacionales e internacionales. El director Manuel Trujillo me ha permitido seguir en libertad con los caminos planteados.

Desde que llegué a estas tierras cálidas (2006), una de mis primeras visitas fue al Archivo de la Universidad de Colima en donde se encuentra la Hemeroteca y la Fototeca, con el fin de revisar qué medio informativo tenía mejor sección cultural. Ahí encontré que Ecos de la Costa tenía gran riqueza de las páginas culturales, además de ser el primero en dar cuenta de esta vivencia de los colimenses en ese sentido. Así que mis pasos encaminaron hacia esta publicación.

Hace diez años llegué al periódico Ecos de la Costa, y me encontré con un director general René González Chávez como responsable de lo informativo y a Ernesto Terríquez, como el director general de la empresa editorial S. A. de CV.

La gran sorpresa era que en años anteriores coincidí en Guanajuato con Terríquez, encontrarlo después de años fue gran aliciente. Le conocía por su rigor académico en investigaciones colimenses. También ya tenía información de las actividades culturales del director general. Había sido director de Promoción Cultural del gobierno del estado de 1986 a 1989 y de ahí fue director fundador del Museo Regional de Historia de Colima dependiente del INAH hasta 2003.

También encontré a los compañeros de la sección cultural a un excelente dibujante, creador de los cartones en Ecos de la Costa y formado en la Antigua Academia de San Carlos firmaba como RIMA, era Álvaro Rivera Muñoz (6 de marzo,1949), había ingresado desde mayo de 1993 a Ecos de la Costa.

Otro verdadero periodista que tuve el privilegio de conocer, maestro de la Facultad de Letras, querido por toda la comunidad estudiantil y formador de la mayoría de periodistas jóvenes colimenses, Manuel Delgado, quien también incursionaba en la sección cultural, aunque jalisciense está avecindado en Colima hace muchos años, tantos que tiene ya la piel curtida por este gran sol. A la fecha, este gran periodista que cubre todas las áreas sigue como columna al pie de Ecos de la Costa.

Otro grano de sal fue Patricia Carbajal, quien tenía llaves para abrir muchas puertas, fotógrafos, reporteros y directivos facilitaron mi tránsito. Encontré en este lugar el clima ideal que me permitió desarrollar mi trabajo con honestidad. Era necesario un buen ambiente cultural el que permeaba en las salas de trabajo.

Observé entonces un lado que corresponde al periodismo más informativo, de ocasión; y ese ya estaba cubierto, pero era inexistente el periodismo en donde puedes valorar la obra desde sus múltiples facetas; que es al que yo llamo verdaderamente el periodismo cultural. Pero para eso hace falta por supuesto entrenamiento, instrumentos, atrevimientos que a veces no los hay. La formación académica que llenaba mis venas me permitió visualizar nuevos caminos que podían aportar al conocimiento cultural en Colima.

El periodismo cultural que inicié en Colima fue el descubrir a los talentos que actuaban en esta ciudad, en el misterio de la creación, quiénes estaban detrás de un libro, una pintura, escultura, grabado y fotografía, conocí sus inquietudes, visité sus talleres o capillas creativas para saber quién era quien en la cultura colimense.

Pude aplicar levemente la crítica y girar hacia cualquier género para poder servir a la comunidad de Colima, porque el periodismo cultural es un puente para hacer que la obra a la que te enfrentas sea capaz de conmover y de convencer al espectador. Los creadores son personas que tienen muchas vidas en una sola y el periodismo, precisamente, te permite desentrañarlas y vivir también esas múltiples vidas.

Ahora la realidad. Mi primera colaboración de Arte Total surge como un pequeño aviso en la página 9 de la primera sección. Está colocada en la parte inferior izquierda y alcanza 1/8 de página. En ella a manera de agenda cultural se reseña en breves líneas la Conferencia y Concierto que Mauricio Gay Ramírez ofrecía sobre astronomía Nuestro lugar en el universo. Al término de la charla Rimma Jitomirskaia daba un concierto con la música del disco compacto: Tan lejos y tan cerca.

También se avisa que el Grupo Hoja Santa se presentaba en Noches de Café formado por [Isolda Rendón Garduño, su directora], Kamal González, Leonardo Martínez, Yamila Palacios Erika Loaiza y Pedro Palacios. También refiero la presentación de un libro y una función de cine. A ocho columnas se habla de una conferencia de Nahui Ollin.

Curiosamente en 1992 yo fui la promotora de esta mujer de ojos verdes y la primera en presentarla en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo del Instituto Nacional de Bellas Artes con su investigador Tomás Zurián. La siguiente aportación fue dos días después con 1/4 de página y poco a poco Arte Total fue ganando espacio. En esa época también la columna llegó a tener una página.

En 2009 la dirección cambió, llegó un escritor, periodista, maestro de la Facultad de Letras de la Universidad de Colima y miembro del Seminario de Cultura Mexicana, Capítulo Colima, Adalberto Carvajal. Me permitió seguir con libertad de expresión con la columna Arte Total.

También había ocupado cargos en la Dirección de Publicaciones y en otras dependencias. El trabajo fue arduo. Hubo una época en que por ajustes del periódico la columna no salió en dos ocasiones. Se redujeron páginas y fotografías. Defendí el lugar cultural. Arte Total volvió a su espacio y llegó a tener dobles páginas en eventos especiales, como en los descubrimientos de la autoría del pintor Jorge Chávez Carrillo.

Arte Total llegó a primera plana con eventos del artista colimense Gabriel de la Mora, Diego Rivera, Frida Kahlo aunque también se redujeron las participaciones unas veces en jueves y otras en lunes. Finalmente quedó los sábados en página completa y generosamente ilustrado con fotografías de mi autoría por llegar a eventos culturales en la Ciudad de México y en el extranjero. Un ejemplo reciente fue el acompañar al poeta Víctor Cárdenas a la presentación de su libro en la Sala Manuel M. Ponce en el Palacio de Bellas Artes, un año después partía. Ayer viernes 20 de octubre, se hizo una velada literaria por el Seminario de Cultura Mexicana, Capítulo Colima In memoriam, coordinado por la Dra. Ada Aurora Sánchez Peña.

En este tiempo tuve la oportunidad de levantar el telón y conocer a don Humberto Silva Ochoa (1937-2014) fue un político y maestro mexicano quien era el director general de Ecos de la Costa. En varias entrevistas hablamos de cultura y arte me comentó: “Me gusta tu trabajo, hablo de periodismo cultural, no porque atiendas la esfera de la cultura, sino porque seas capaz, a través del periodismo, de crear una obra en sí misma que se sustente ella sola, es decir, que seas capaz de hacer una entrevista en profundidad donde la gente se pueda derramar en sus criterios, por saber jerarquizar, valorar, informar y hacer común una obra al resto de las personas”.

Para mí, un honor haberlo conocido y trabajar en Ecos de la Costa. blancagardunomx@gmail.com

