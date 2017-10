La inseguridad en el país y la política ventajosa

Más que lamentable el hecho en que el presidente municipal de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez Moreno, haya sido privado de la vida la mañana de este viernes, cuando circulaba por la autopista Manzanillo-Guadalajara, a la altura de la comunidad de Loma de Fátima, en el municipio de Colima.

La muerte del Alcalde cimbró las estructuras políticas del estado, quienes en conjunto lamentaron el hecho y se unieron a la proclama del gobernador Ignacio Peralta Sánchez, en el sentido de que no habrá impunidad y se aplicará la ley con rigor a los culpables.

En estos momentos de consternación por lo sucedido, no caben las ventajas que pretenden adoptar algunos políticos, como es el caso de los de siempre: Enrique Michel, quien cree que en una mesa de billar va a encontrar las soluciones a la problemática social. O como es el caso de Locho, que manipulando a los comerciantes de la Madero les va a solucionar su situación económica, pero lo que llama la atención, son los claroscuros de la exprimera dama, que más que ayudar, enrarecen el ambiente.

En primera instancia hay que entender que Colima es el escenario de la guerra entre dos bandas delictivas que a toda costa pretenden el control de la venta de estupefacientes y el control del puerto, por lo que ahora y, de acuerdo a los analistas nacionales, los alcaldes se han vuelto piezas importantes en sus estrategias, esto debido a que el mercado a EEUU y Europa se ha vuelto más complicado.

Por eso y como dijo el columnista Alejandro Hope, en su texto “Porque matan a los alcaldes”, es que no es de extrañarse que los grupos de la delincuencia organizada busquen controlar a los gobiernos municipales. Y si para hacerlo hay que sobornar al alcalde o a otros funcionarios municipales, pues venga. Y cuando la plata no funciona o no es suficientemente convincente, viene el plomo, mucho plomo.

Las ejecuciones de este tipo vienen siendo parte de las estrategias de la delincuencia organizada, ya que vienen a calentar la plaza y a darle un realce a este tema. Como dato, las ejecuciones en los dos meses anteriores habían disminuido, según datos del secretariado de Seguridad Pública, sin embargo, vemos como los intereses persisten en esta batalla.

Esperamos que las averiguaciones previas arrojen más datos del incidente para dar con los culpables, porque también hay que señalar que en esta administración se han dado dos casos de alto impacto como la ejecución del delegado de la Sedatu y del presidente municipal de Ixtlahuacán, y en los dos hechos ha habido detenidos a través de la SSP y la Procuraduría.

