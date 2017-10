Escaparate Político

PRIMERA DE DOS PARTE

CERTEZAS. Se movió el tablero político, y ya López Obrador no será presidente. El sismo cambió todas las variables y todo parece indicar que el PRI se levanta del tercer lugar y puede ganar la Presidencia de la República con José Antonio Meade. Osorio Chong no será candidato por las deficiencias en seguridad y porque el voto duro del PRI es insuficiente para ganar. Ricardo Monreal puede ser candidato del PRI en la Ciudad de México, tripulado desde Los Pinos, y, de esa forma, van a frenar a López Obrador. Carlos Sotelo e Indira Vizcaíno están fuera del PRD, un partido que es apéndice de la ultraderecha panista. El PRD es lo que sea, menos un partido de izquierda, como bien lo dijo su fundador Cuauhtémoc Cárdenas. Fatal el error de AMLO al tratar mal a Monreal. La venganza de Monreal, esencial en la derrota de AMLO. A AMLO le falta pensamiento estratégico. No es estadista y ahí le gana Ricardo Monreal.

MENCIÓN HONORIFICA. El rector José Eduardo Hernández Nava recibió en su despacho a Luis Fernando de la Cruz Torres, alumno del doctorado en la Facultad de Ciencias Químicas, quien ganó mención honorífica en la categoría estudiantil del Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos 2017, al que convocan el Conacyt y Coca Cola. Al felicitarlo, el rector expresó: “Nos sentimos orgullosos de que pongan en alto a la institución, de que sobresalgan sobre todo en estos tiempos de violencia, de tanta necesidad de regenerar el tejido social”.

HECHOS LAMENTABLES. Conmoción en la sociedad colimense por el asesinato del alcalde de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez, un hecho que se inserta en la escalada de violencia que desgraciadamente sacude al país y que coloca en la indefensión a la sociedad. El crimen que segó la vida de un político muy apreciado en la comunidad, un servidor público que ganó siempre en las urnas sus cargos, empresario del campo que además creaba empleos en sus empresas frutícolas y entidades de producción rural, suman en el estupor a la sociedad.

RIESGOS EN EL HORIZONTE. Este evento trágico cimbra a la gente y al sistema político y hace necesario replantear y mejorar los esquemas de seguridad con la participación de los tres niveles de gobierno y la sociedad en su conjunto. Ante los desafíos crecientes al estado de derecho, se requiere de la participación de la sociedad y de la proximidad social de las corporaciones policiacas y construyendo un diálogo civilizado que nos lleve a trascender esta aciaga hora presente en donde “hay rabia social”, como bien lo dice Luis Carlos Ugalde en declaraciones a El Universal. Ugalde es un gran analista político, un hombre preparado y que fue presidente del IFE hace 11 años, en los comicios presidenciales del 2006. Ha llegado la hora de construir un nuevo pacto social al margen de quien gane la Presidencia de la República. La violencia la inició el expresidente Felipe Calderón con “su” guerra contra el narcotráfico, ordenada desde la comodidad y la cobardía de la retaguardia.

CONSEJO POLÍTICO. El PRI celebró su Consejo Político Estatal para definir el método de convención de delegados como la vía para elegir a su candidato presidencial y a los aspirantes al Senado y a las diputaciones federales. Hubo un lleno total en el acto presidido por el presidente del PRI, Rogelio Rueda, quien exigió justicia y el esclarecimiento de los hechos en torno al asesinato de Crispín Gutiérrez. En el evento hubo un sentido homenaje para el alcalde de Ixtlahuacán, quien era un cuadro destacado del partido. Por ahí vimos a algunos de los aspirantes a los diversos cargos de elección popular que estarán en disputa.

AGUSTÍN MORALES. El representante del Gobernador fue el titular de la Seder, Agustín Morales, quien se puede colar como candidato a diputado federal por el primer distrito. Bueno, eso pienso. Veremos y diremos. Se habla de que habrá una pasarela política para definir al abanderado presidencial del tricolor, aunque todo mundo ya ve a José Antonio Meade como el eventual ungido. Ha sido muy bien recibido en todos los eventos a los que acude y ya se percibe que la bufalada sólo espera la señal de arranque para ir a respaldarlo. Sin embargo, hay que esperar a que se cumplan los tiempos y las formas de la “liturgia política”, como bien lo dijo Peña Nieto.

