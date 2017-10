Políticamente Incorrecto: Mansplaining, manspreading, manpologise…

Este espacio se creó como un refugio de la libertad de expresión sin ataduras y sin miedo a las susceptibilidades heridas. A casi tres años de la creación de esta columna, lo políticamente correcto ha ganado terreno en los medios de comunicación, en la academia y en las clases medias. Para que no se malinterprete, la defensa de los derechos humanos debe estar por encima que cualquier otro asunto de la agenda global, pero esto incluye el sagrado derecho de la libertad de expresión. Es doloroso que en pleno siglo XXI existan quienes se avergüencen de decir lo que piensan por el miedo a ser agredidos, insultados y condenados por la policía moral.

Para entender el concepto, partamos del sagrado derecho de la libertad de expresión y opinión. La libertad de expresión está perfectamente delimitada y encuadrada en leyes, tratados y estudios sobre la materia, su único límite es la transgresión de los derechos de terceros, es decir, los insultos, las mentiras y las agresiones verbales no son libertad de expresión. Las opiniones están sujetas al contexto y al entorno de quien las expresa, por lo tanto pueden ser correctas o incorrectas, empero interpretaciones de una verdad que jamás es absoluta. Su interpretación queda libre al receptor, el cual puede sentir alusión, empatía, simpatía o rechazo.

Entonces, partiendo de lo anterior mencionado, existe una diferencia abismal entre ofender y sentirte ofendido por una opinión. Si un individuo en el uso de su libertad de expresión, no transgrede los límites trazados por las leyes e inclusive por la interpretación filosófica de su libertad, entonces no tiene porqué ser censurado, cuartado o agredido por lo que dice o piensa, a pesar de que sus opiniones causen incomodidad en algunos receptores. Es decir, el que un sujeto se sienta ofendido por el ejercicio de la libertad de otro y que por esa razón pretenda su censura o condena, no es un acto de justicia, sino por el contrario un atentado contra los derechos humanos y la libertad individual que tanta sangre nos ha costado.

Todos tenemos derecho a sentirnos ofendidos, a llorar, a gritar y enfadarnos, pero nuestros sentimientos no son razón suficiente para acabar con la libertad de un individuo. Si una opinión o ideología te ofende porque no coincide con la tuya, aprende a vivir con eso, actúa como un adulto y aprende a manejar tus sentimientos; si quieres llorar, llora, pero no ofendas, no transgredas, no ataques, que a diferencia de las leyes de Newton, en las relaciones humanas, la fuerza de un ataque es regresado con una fuerza superior a la inversa, aunque con una diferencia temporal definida por el temple y aguante de quienes reciben el golpe. Evitemos la violencia, aprendamos a debatir, a discernir y a argumentar.

La historia reciente nos ha demostrado que sucumbir a lo políticamente correcto y sucumbir sin cuestionar a agendas minoritarias en lugar de entregarnos un mundo plural, nos está conduciendo a la fragmentación social y a los fundamentalismos. Los ejemplos de la hostilidad en la defensa de las ideas se multiplican día con día. Todo parte de la resistencia de las masas al cambio absoluto e inmediato y a la incapacidad de los interesados de poder convencer con sus ideas, sino que por el contrario buscan imponerlas por medio de los medios masivos, las políticas públicas y los cambios en la legislación que obliguen a los ciudadanos a adoptar agendas que desconocen e inclusive, en ocasiones, rechazan.

De ahí las burdas y absurdas comparaciones de estos grupos sociales con los nazis, no porque asesinen y odien, aunque parezca que sí, sino por las técnicas de propaganda, manipulación e imposición de sus agendas en la población general. No le tengamos miedo a la democracia, no le tengamos miedo a la libertad de expresión, no temamos a las ideas de los demás, aprendamos a debatir, negociar y llegar a consensos, siempre, siempre será mejor convencer que vencer.

