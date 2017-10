Tere Bejarano retó a Roberto González a correr en bicicleta y él no aceptó

Infoecos/Colima

La ciclista Teresa Bejarano, quien sufre una discapacidad en su pierna derecha, es de las pocas mujeres colimotas que tomó parte en el Giro Internacional de Guadalajara a Puerto Vallarta. Hoy la recordamos por haber propuesto un reto al entonces director de Deportes del Incode, Juan Roberto González Becerra, apuesta que no aceptó.

La entusiasta atleta villalvarense siempre ha distinguido por practicar el ciclismo desde edad temprana, hacer deporte lo hizo por gusto, por el contacto con la naturaleza, pero sobre todo por salud, ya que eso la mantiene activa, intensa, y con ganas de seguir disfrutando el tiempo que Dios le preste sobre la tierra.

Con ese ánimo inquebrantable tomó parte en justas de la Feria de Colima, la Feria del Limón, la Feria de Ciudad Guzmán, por supuesto la Gira Internacional Guadalajara- Colima-Manzanillo-Puerto Vallarta, donde relata haber sentido el afecto de muchos ciclistas de otros países, que se conmovían de ver cómo se desplazaba a duras penas sobre su humilde jaca de acero.

Transportarse sobre un vehículo que no reúne los estándares para una justa de tal naturaleza, le hizo quedarse varias veces varada sin poder recibir auxilio, por ello un día de tantos acudió al Incode y tras esperar su turno le pidió a Juan Roberto González Becerra apoyo para comprar una bicicleta nueva.

La respuesta del directivo fue “tú no estás en edad de competir, ve a cuidar a tus nietos y olvídate del ciclismo”. Ella reviró: “Señor director hagamos una apuesta, juguemos una carrera, usted use la bicicleta que quiera y yo correré en la mía, si usted gana yo me voy a cuidar a mis nietos, pero si yo gano, usted renuncia a su puesto, ah, y me compra mi bicicleta de carreras”.

