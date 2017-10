Ixtlahuacán mantendrá su ritmo de progreso: Blanca Acevedo 

Infoecos/Ixtlahuacán

Luego de tomar protesta como presidenta municipal de Ixtlahuacán en relevo del alcalde Crispín Gutiérrez Moreno, la primera regidora priísta y ahora alcaldesa, Blanca Acevedo Gómez, aseguró que la administración mantendrá el mismo ritmo de progreso que tenía con Crispín, porque “él así lo quería”.

La munícipe enfatizó que “sentarme en esta silla no es fácil, siempre se los he dicho que no fue nada fácil porque viví, compartí dos años como regidora cerca de él (Crispín Gutiérrez), trabajando y viendo siempre por el municipio de nuestra gente; siempre me recalcó que amaba Ixtlahuacán, que era de aquí y nunca se iba a ir de su gente, de su pueblo”.

Acevedo Gómez describió a su antecesor como un gran líder, “un gran político” del que aprendió mucho “y quiero que en esta su administración, las cosas se hagan como él lo tenía planeado”.

Recordó que en los días previos a su muerte, el alcalde grabó un video donde decía al pueblo que se sentía muy orgulloso de todo su equipo que tenía un gran apoyo en el ayuntamiento y el mismo Cabildo, “porque siempre era un hombre al que le gustaba escuchar y le diéramos ideas por el bien de Ixtlahuacán”.

Acevedo Gómez se comprometió entonces a seguir con el mismo ritmo de trabajo en la que llamó la administración de Gutiérrez Moreno, “seguiremos con todas las cosas que él tenía en mente, los proyectos, la obras, se acababa de arrancan algunas y vamos a seguir trabajando en eso en conjunto con el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez”.

Reveló además que luego de tomar protesta, una de las primeras llamadas fueron del mismo Ejecutivo estatal, quien le refrendó el respaldo a Ixtlahuacán. “Me dijo que llamó a su gabinete y van a dar todo el apoyo al municipio”.

En conclusión, la presidenta dijo: “trabajaré día y noche para que las cosas se hagan de la mejor manera, le decía a su gente que si hacemos las cosas como él nos dijo, desde el cielo nos va a estar aplaudiendo”.

Comentarios